PortadaSociedad

Ramallo: dos hombres murieron tras chocar contra un árbol en la Costanera

El Norte de San Nicolás

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el Camino de la Costa. Las víctimas se dirigían a trabajar al Parque Industrial COMIRSA, en el Complejo Ramallo-San Nicolas.

En la madrugada de este lunes, dos hombres murieron luego de que el auto en el que viajaban se despistara y terminara chocando contra un árbol en el Camino de la Costa y Zabaleta, en jurisdicción de Ramallo.

De acuerdo a El Norte de San Nicolás, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30, cuando un Ford Focus gris salió de la calzada e impactó contra un árbol. Cuando llegaron efectivos de la Policía y personal médico constataron que los dos hombres habían muerto en el acto.

Las víctimas del accidente ocurrido sobre el Camino de la Costa son Daniel Agüero y Juan Ángel Lucero, ambos de 40 años y con domicilio en esa localidad. Ambos hombres se dirigían a trabajar al parque industrial Comirsa.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó bajo intervención de la autoridad judicial correspondiente.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

DeportesPortada

Mundial 2026: fechas, horarios y partidos

Política EconomiaPortada

INTA Balcarce: por retiros voluntarios ya se perdió el 18% de la planta de personal

PortadaSociedad

Científicos del CONICET volverán a explorar el Mar Argentino a bordo del buque Falkor (too)

PortadaSociedad

Actualizan el Código Alimentario Argentino y se fijan límites de arsénico en arroz y sus derivados

EspectaculosPortadaSociedad

Homenaje al Indio: estiman un millon de fanáticos en su velatorio

Política EconomiaPortada

Las ventas minoristas volvieron a caer en mayo, aunque mostraron una leve mejora frente a abril

Política EconomiaPortada

La industria, en alerta: cuatro de cada diez empresas reportaron caídas en la producción y en las ventas

Política EconomiaPortada

La industria textil perdió más de 22.000 empleos y opera con siete de cada diez máquinas paradas

PortadaSociedad

Más de 7.000 profesionales rendirán el examen para ingresar a las residencias de salud bonaerenses

DeportesPortada

De Mar del Plata a París: ¡Horacio Zeballos bicampeón de Roland Garros!

EspectaculosPolítica EconomiaPortada

Kicillof decretó tres días de duelo en provincia de Buenos Aires tras la muerte de Indio Solari

PortadaRegionalSociedad

ABIGEATO AGRAVADO: TRAS UNA COMPLEJA INVESTIGACIÓN, REALIZAN ALLANAMIENTOS EN LA MATANZA Y PILA

Mostrar más