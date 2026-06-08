Ramallo: dos hombres murieron tras chocar contra un árbol en la Costanera

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el Camino de la Costa. Las víctimas se dirigían a trabajar al Parque Industrial COMIRSA, en el Complejo Ramallo-San Nicolas.

En la madrugada de este lunes, dos hombres murieron luego de que el auto en el que viajaban se despistara y terminara chocando contra un árbol en el Camino de la Costa y Zabaleta, en jurisdicción de Ramallo.

De acuerdo a El Norte de San Nicolás, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30, cuando un Ford Focus gris salió de la calzada e impactó contra un árbol. Cuando llegaron efectivos de la Policía y personal médico constataron que los dos hombres habían muerto en el acto.

Las víctimas del accidente ocurrido sobre el Camino de la Costa son Daniel Agüero y Juan Ángel Lucero, ambos de 40 años y con domicilio en esa localidad. Ambos hombres se dirigían a trabajar al parque industrial Comirsa.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó bajo intervención de la autoridad judicial correspondiente.