Mundial 2026: fechas, horarios y partidos

El Mundial 2026 se juega en Canadá, México y Estados Unidos, con 48 selecciones, 104 partidos y un nuevo sistema de clasificación.
El Mundial 2026 marca un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. La competencia que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, cuenta con 48 selecciones y 104 partidos, mientras que la Selección argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.
Las 48 selecciones estarán divididas en doce grupos de cuatro equipos cada uno. Una vez finalizada la fase inicial, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.
A partir de allí comenzará una nueva instancia de eliminación directa con 16avos de final, una fase inédita en la historia de los Mundiales debido a la ampliación de participantes. El nuevo esquema también incrementa la cantidad de encuentros que deben disputar los equipos que aspiren al título. Quienes alcancen la final del 19 de julio habrán jugado ocho.
Calendario y fixture del Mundial 2026
Fase de grupos
Jueves 11 de junio
- México vs. Sudáfrica (Grupo A) | Horario: 16:00 | Sede: Ciudad de México
- Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) | Horario: 23| Sede: Guadalajara
Viernes 12 de junio
- Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Horario: 16| Sede: Toronto
- Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) | Horario: 22| Sede: Los Ángeles
Sábado 13 de junio
- Qatar vs. Suiza (Grupo B) | Horario: 16 | Sede: San Francisco
- Brasil vs. Marruecos (Grupo C) | Horario: 19 | Sede: Nueva Jersey
- Haití vs. Escocia (Grupo C) | Horario: 22 | Sede: Boston
- Australia vs. Turquía (Grupo D) | Horario: 01:00 | Sede: Vancouver
Domingo 14 de junio
- Alemania vs. Curazao (Grupo E) | Horario: 14 | Sede: Houston
- Países Bajos vs. Japón (Grupo F) | Horario: 17 | Sede: Dallas
- Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) | Horario: 20 | Sede: Philadelphia
- Suecia vs. Túnez (Grupo F) | Horario: 23 | Sede: Monterrey
Lunes 15 de junio
- España vs. Cabo Verde (Grupo H) | Horario: 13 | Sede: Atlanta
- Bélgica vs. Egipto (Grupo G) | Horario: 16 | Sede: Seattle
- Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) | Horario: 19 | Sede: Miami
- Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) | Horario: 22 | Sede: Los Ángeles
Martes 16 de junio
- Francia vs. Senegal (Grupo I) | Horario: 16 | Sede: Nueva Jersey
- Irak vs. Noruega (Grupo I) | Horario: 19 | Sede: Boston
- Selección argentina vs. Argelia (Grupo J) | Horario: 22 | Sede: Kansas City
- Austria vs. Jordania (Grupo J) | Horario: 01:00 | Sede: San Francisco
Miércoles 17 de junio
- Portugal vs. RD de Congo (Grupo K) | Horario: 14 | Sede: Houston
- Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) | Horario: 17 | Sede: Dallas
- Ghana vs. Panamá (Grupo L) | Horario: 20 | Sede: Toronto
- Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) | Horario: 23 | Sede: Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) | Horario: 13 | Sede: Atlanta
- Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Horario: 16 | Sede: Los Ángeles
- Canadá vs. Qatar (Grupo B) | Horario: 19 | Sede: Vancouver
- México vs. Corea del Sur (Grupo A) | Horario: 22 | Sede: Guadalajara
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) | Horario: 16 | Sede: Seattle
- Escocia vs. Marruecos (Grupo C) | Horario: 19 | Sede: Boston
- Brasil vs. Haití (Grupo C) | Horario: 21:30 | Sede: Philadelphia
- Turquía vs. Paraguay (Grupo D) | Horario: 00:00 | Sede: San Francisco
Sábado 20 de junio
- Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) | Horario: 14 | Sede: Houston
- Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) | Horario: 17 | Sede: Toronto
- Ecuador vs. Curazao (Grupo E) | Horario: 21 | Sede: Kansas City
- Túnez vs. Japón (Grupo F) | Horario: 01:00 | Sede: Monterrey
Domingo 21 de junio
- España vs. Arabia Saudita (Grupo H) | Horario: 13| Sede: Atlanta
- Bélgica vs. Irán (Grupo G) | Horario: 16 | Sede: Los Ángeles
- Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) | Horario: 19 | Sede: Miami
- Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) | Horario: 22 | Sede: Vancouver
Lunes 22 de junio
- Selección argentina vs. Austria (Grupo J) | Horario: 14 | Sede: Dallas
- Francia vs. Irak (Grupo I) | Horario: 18 | Sede: Philadelphia
- Noruega vs. Senegal (Grupo I) | Horario: 21| Sede: Nueva Jersey
- Jordania vs. Argelia (Grupo J) | Horario: 00:00 | Sede: San Francisco
Martes 23 de junio
- Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) | Horario: 14 | Sede: Houston
- Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) | Horario: 17 | Sede: Boston
- Panamá vs. Croacia (Grupo L) | Horario: 20 | Sede: Toronto
- Colombia vs. RD de Congo (Grupo K) | Horario: 23 | Sede: Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- Suiza vs. Canadá (Grupo B) | Horario: 16 | Sede: Vancouver
- Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B) | Horario: 16 | Sede: Lumen Field, Seattle
- Marruecos vs. Haití (Grupo C) | Horario: 19 | Sede: Atlanta
- Brasil vs. Escocia (Grupo C) | Horario: 19 | Sede: Miami
- Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) | Horario: 22 | Sede: Monterrey
- República Checa vs. México (Grupo A) | Horario: 22 | Sede: Ciudad de México
Jueves 25 de junio
- Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) | Horario: 17| Sede: Philadelphia
- Ecuador vs. Alemania (Grupo E) | Horario: 17 | Sede: Nueva Jersey
- Japón vs. Suecia (Grupo F) | Horario: 20 | Sede: Dallas
- Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) | Horario: 20 | Sede: Kansas City
- Paraguay vs. Australia (Grupo D) | Horario: 23 | Sede: San Francisco
- Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) | Horario: 23 | Sede: Los Ángeles
Viernes 26 de junio
- Noruega vs. Francia (Grupo I) | Horario: 16 | Sede: Boston
- Senegal vs. Irak (Grupo I) | Horario: 16 | Sede: Toronto
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) | Horario: 21 | Sede: Houston
- Uruguay vs. España (Grupo H) | Horario: 21 | Sede: Guadalajara
- Egipto vs. Irán (Grupo G) | Horario: 00:00 | Sede: Seattle
- Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) | Horario: 00:00 | Sede: Vancouver
Sábado 27 de junio
- Croacia vs. Ghana (Grupo L) | Horario: 18 | Sede: Philadelphia
- Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) | Horario: 18 | Sede: Nueva Jersey
- Colombia vs. Portugal (Grupo K) | Horario: 20:30 | Sede: Miami
- RD de Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) | Horario: 20:30| Sede: Atlanta
- Argelia vs. Austria (Grupo J) | Horario: 23 | Sede: Kansas City
- Jordania vs. Selección argentina (Grupo J) | Horario: 23 | Sede: Dallas
16avos. de final
Domingo 28 de junio
- Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B | Horario: 16 | Sede: Los Ángeles
Lunes 29 de junio
- Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F | Horario: 14| Sede: Houston
- Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F | Horario: 17:30 | Sede: Boston
- Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C | Horario: 22| Sede: Monterrey
Martes 30 de junio
- Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I | Horario: 14 | Sede: Dallas
- Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H | Horario: 18 | Sede: Nueva Jersey
- Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I | Horario: 22| Sede: Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
- Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K | Horario: 13| Sede: Atlanta
- Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J | Horario: 17 | Sede: Seattle
- Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J | Horario: 21| Sede: San Francisco
Jueves 2 de julio
- Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J | Horario: 16| Sede: Los Ángeles
- Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L | Horario: 20 | Sede: Toronto
- Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J | Horario: 00:00 | Sede: Vancouver
Viernes 3 de julio
- Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G | Horario: 15 | Sede: Dallas
- Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H | Horario: 19 | Sede: Miami
- Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L | Horario: 22:30 | Sede: Kansas City
Octavos de final
Sábado 4 de julio
- Partido 90 – Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 | Horarios: 14 | Sede: Houston
- Partido 89 – Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 | Horario: 18| Sede: Philadelphia
Domingo 5 de julio
- Partido 91 – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 | Horario: 17 | Sede: Nueva Jersey
- Partido 92 – Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 | Horario: 21 | Sede: Ciudad de México
Lunes 6 de julio
- Partido 93 – Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 | Horario: 16| Sede: Dallas
- Partido 94 – Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 | Horario: 21 | Sede: Seattle
Martes 7 de julio
- Partido 95 – Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 | Horario: 13 | Sede: Atlanta
- Partido 96 – Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 | Horario: 17 | Sede: Vancouver
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
- Partido 97 – Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 | Horario: 17 | Sede: Boston
Viernes 10 de julio
- Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 | Horario: 16 | Sede: Los Ángeles
Sábado 11 de julio
- Partido 99 – Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 | Horario: 18 | Sede: Miami
- Partido 100 – Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 | Horario: 22 | Sede: Kansas City
Semifinales
Martes 14 de julio
- Partido 101 – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 | Horario: 16 | Sede: Dallas
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 – Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 | Horario: 16| Sede: Atlanta
Tercer puesto
Sábado 18 de julio
- Partido 103 – Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 | Horario: 18 | Sede: Miami
Final
Domingo 19 de julio
- Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 | Horario: 16 | Sede: Nueva Jersey