Mundial 2026: fechas, horarios y partidos

El Mundial 2026 se juega en Canadá, México y Estados Unidos, con 48 selecciones, 104 partidos y un nuevo sistema de clasificación.

El Mundial 2026 marca un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. La competencia que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, cuenta con 48 selecciones y 104 partidos, mientras que la Selección argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Las 48 selecciones estarán divididas en doce grupos de cuatro equipos cada uno. Una vez finalizada la fase inicial, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

A partir de allí comenzará una nueva instancia de eliminación directa con 16avos de final, una fase inédita en la historia de los Mundiales debido a la ampliación de participantes. El nuevo esquema también incrementa la cantidad de encuentros que deben disputar los equipos que aspiren al título. Quienes alcancen la final del 19 de julio habrán jugado ocho.

Calendario y fixture del Mundial 2026

Fase de grupos Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica (Grupo A) | Horario: 16:00 | Sede: Ciudad de México

Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) | Horario: 23| Sede: Guadalajara Viernes 12 de junio