Más de 7.000 profesionales rendirán el examen para ingresar a las residencias de salud bonaerenses

El Ministerio de Salud dispuso un operativo especial de control para las evaluaciones del 18 y 19 de junio. Habrá restricciones al uso de dispositivos electrónicos, monitoreo en sedes y medidas para prevenir fraudes.

Más de 7.000 aspirantes participarán los próximos 18 y 19 de junio del examen de ingreso a las residencias de salud de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un operativo especial de organización y control que busca garantizar la transparencia del proceso.

La evaluación, denominada ERES Bonaerense 2026, permitirá concursar por más de 2.300 cargos de formación en hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia. Las pruebas se realizarán en sedes de Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca y Pergamino.

Entre las medidas previstas, el Ministerio de Salud prohibió el ingreso y uso de dispositivos electrónicos durante el examen, incluidos teléfonos celulares, relojes inteligentes, tablets, notebooks, auriculares y cualquier equipo con capacidad de comunicación o almacenamiento de información.

Las autoridades advirtieron que cualquier intento de fraude o conducta vinculada a deshonestidad académica implicará la descalificación inmediata del postulante.

Para ingresar será obligatorio presentar DNI vigente o documentación oficial habilitante. Además, las grillas de respuestas deberán completarse exclusivamente con lapicera negra y no estará permitido ingresar con alimentos, bebidas ni equipos de mate.

Las pertenencias personales serán resguardadas en bolsas precintadas provistas por la organización y no podrán utilizarse durante la evaluación. Una vez acreditados, los aspirantes tampoco podrán permanecer en pasillos u otros espacios comunes internos.

Al momento del ingreso, cada participante recibirá una pulsera identificatoria que indicará el sector y la fila asignados para rendir. Quienes tengan el cabello largo deberán llevarlo recogido y no se permitirá el uso de gorras ni capuchas.

Como parte del esquema de control, se distribuirán de manera alternada cuatro versiones diferentes del examen para evitar que personas ubicadas en lugares contiguos reciban el mismo cuestionario. Además, las salidas al baño estarán reguladas mediante un sistema de turnos y asignaciones aleatorias.

Las sedes con mayor cantidad de inscriptos contarán con monitoreo por cámaras, una medida incorporada para reforzar la seguridad y la transparencia de la instancia evaluativa.

Desde la cartera sanitaria recordaron que cada postulante deberá verificar previamente la sede y el horario asignados, ya que no se permitirá rendir en una fecha o lugar diferente al establecido.

El ERES Bonaerense fue implementado tras la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el sistema unificado de residencias médicas. A partir de entonces, Buenos Aires desarrolló un esquema propio para sostener el acceso a la formación de posgrado en el sistema público de salud.

Las residencias constituyen una modalidad de capacitación intensiva que combina formación académica y práctica profesional en hospitales y centros de salud provinciales, municipales y establecimientos privados con convenio.

Según informó el Ministerio de Salud, la oferta para este año supera los 2.300 cargos en distintas especialidades y disciplinas, definidos en función de las necesidades sanitarias de la provincia. Se pueden consultar en https://www.ms.gba.gov.ar/escuela/residencias/examen-residencias-bonaerenses/