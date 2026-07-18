Qué es el “shutdown a la argentina” que propone Milei y por qué genera debate

Un informe privado analizó la iniciativa oficial y advirtió que podría habilitar la suspensión de áreas estatales para preservar el equilibrio fiscal.

El presidente Javier Milei apuesta ahora públicamente a imitar el “shutdown” (“cierre”) que se aplica en Estados Unidos cuando no se logró aprobar la Ley de Presupuesto nacional, pero en su planteo, por ahora provisorio (no se conoce aún el proyecto de ley correspondiente), introduce una modificación clave: se aplicaría solo para garantizar el equilibrio fiscal, en lugar de reservarse para los casos en los que no se haya aprobado un presupuesto, señala un informe de Epyca Consultores.

Esto es parte de una serie de reformas que el Gobierno planifica enviar al Congreso, entre las que se incluye por ejemplo la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el establecimiento de penas para quienes emitan dinero.

La idea es que, en el momento en que el presupuesto votado en el Congreso se agota, ocurre lo mismo con las funciones “no esenciales” del Estado, como pasa en los Estados Unidos.

Entre las que sí se preservarían figuran el pago de jubilaciones, los programas sociales, los pagos de deuda y los gastos vinculados con seguridad y defensa.

Asimismo, el Congreso tendría una instancia previa a la aplicación del “shutdown” para definir qué actividades se “pausarían” y, en el caso de que no lo decidiera, esa potestad quedaría en manos del Ejecutivo.

En el reporte, titulado el “shutdown a la argentina”, se indica que lo que propone Milei es una reforma de la Ley de Administración Financiera 24.156, sancionada en 1992 a instancias del por entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y que fue (y sigue siendo) fundamental para ordenar el manejo de las finanzas públicas en el país.

La Ley de Administración Financiera logró dar previsibilidad, control e integración a la gestión de los recursos públicos tras décadas de desorden fiscal e hiperinflación.

El informe arriesga que quizás Milei ya se prepara para un posible segundo mandato; y entonces propone esta ley para evitar reclamos de mayor gasto (con la amenaza de un “shutdown” si esos reclamos provocaran déficit), un problema que lo atravesó durante toda su gestión hasta ahora.

“Quizás Milei piensa que una ley de este estilo le permitiría sortear la evidente inconstitucionalidad de su decisión de incumplir leyes como las de financiamiento universitario o la de emergencia en discapacidad, que aún sin la existencia del “shutdown” continúan sin implementarse de manera plena”, indica el trabajo.

La consultora dirigida por Martín Kalos señala que el “shutdown a la argentina” no es una iniciativa aislada, sino la tercera versión de una misma búsqueda por parte de Milei: darle fuerza de ley al equilibrio fiscal permanente.

El primer intento fue la regla fiscal incluida en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Su artículo 1° establecía que el Sector Público Nacional debía obtener un resultado financiero equilibrado o superavitario. Frente a cualquier desvío negativo en los ingresos, los gastos debían recortarse como mínimo en la misma proporción: para eso, las partidas sin un monto de ejecución mínimo previsto por ley (paradójicamente, leyes como la de financiamiento universitario justamente quedarían incluidas en esta previsión) debían ajustarse hasta restablecer el equilibrio.

El segundo fue el proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, con el que el Gobierno quiso blindar el equilibrio por una vía distinta: sanciones penales para quien emitiera.

Tampoco tuvo eco en el Legislativo y quedó sin tratamiento.

Así, el “shutdown” es el tercer intento en tres años de Presidencia de Milei. Llega en tándem con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (otro problema que es más político que institucional) y con las penas por emitir dinero. El Gobierno se muestra ahora más confiado en que, con la actual composición del Congreso, este paquete reformulado consiga avanzar.