A 32 años del atentado, la AMIA denunció que la causa está “cajoneada”

En el acto por las víctimas, la entidad reclamó avances judiciales y pidió acelerar el juicio en ausencia contra los acusados iraníes.

A 32 años del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) recordó a sus víctimas con un fuerte reclamo a la Justicia federal por el estancamiento de la causa.

El emotivo acto se realizó sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque, y contó con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes de su Gabinete y otros dirigentes políticos.

El sonido de la sirena a las 9:53, hora exacta en la que fue consumado el acto terrorista en el que murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos y que tiene como acusados a 10 iraníes, fue el inicio del emotivo acto que fue conducido por el reconocido actor Martín Seefeld.

Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, inició su discurso afirmando que, “luego de 32 años, el terrorismo asesino” no logró “vencer” a la comunidad: “Nos dejó una herida profunda, pero estamos de pie y seguiremos de pie”.

Luego, Armoza centró su lectura en la investigación a la que consideró que se encuentra estancada en la Justicia federal y a la espera de destrabarse el juicio en ausencia para los implicados.

“Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, afirmó el titular de la mutual de la comunidad judía.

Armoza instó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, a que resuelvan la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos”, agregó Armoza.

También apuntó contra el juez Daniel Rafecas quien tiene a cargo la instrucción de la causa: “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”.

El titular de la entidad destacó al fiscal Sebastián Basso, pero pidió mayor profundidad en la investigación; a su vez, calificó como “nulo” el accionar del fiscal Gonzalo Miranda. Tanto es así que solicitó al procurador general, Eduardo Casal, que revise su designación.

Sobre el final, Armoza puso el foco en la Triple Frontera como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile en un mensaje a Milei, que lo miraba atentamente, de pie y en primera fila, junto a su hermana, Karina Milei.

“La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”, aseguró Armoza.