Valdés cuestionó el proyecto sobre tierras y advirtió sobre una “entrega total del país”

El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés criticó el tratamiento en el Senado de la iniciativa que modifica el régimen de propiedad de tierras rurales y vinculó el debate con la defensa de la soberanía nacional. Además, respaldó a Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó su condena judicial y ratificó la unidad del bloque peronista.

El diputado nacional Eduardo Valdés expresó un fuerte rechazo al proyecto que se debate en el Senado sobre la propiedad de tierras rurales y sostuvo que la iniciativa favorecería la extranjerización del territorio argentino.

Durante una entrevista concedida al sindicalista Pablo Michelli en el programa Hablemos de otra cosa, el legislador relacionó el debate parlamentario con la reivindicación de la soberanía nacional que, según destacó, quedó reflejada durante la presentación de la Selección argentina antes del partido frente a Inglaterra por el Mundial 2026.

“Nos emocionamos con la selección argentina ayer cuando salió con la bandera de ‘Las Malvinas son Argentinas’ y hoy el gobierno manda a tratar una ley para extranjerizar nuestra tierra. Todo al revés”, afirmó.

En ese contexto, consideró que la manifestación de apoyo a la causa Malvinas podría trasladarse al debate legislativo. “La decisión popular de malvinizar el partido de ayer, espero que sea la que logre impedir que en el Congreso salga esta ley de extranjerización de la tierra, porque es la entrega total del país”, sostuvo.

Valdés insistió en que el proyecto afecta cuestiones vinculadas a la soberanía territorial. “Las Malvinas son argentinas y la Patagonia también. Hoy en el Senado intentan aprobar una ley que permite a estados extranjeros se puedan hacer de tierra argentina. Espero que tengamos la suficiente voluntad política y la suficiente expresión popular para rechazar esta ley”, señaló.

El diputado también apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó por el impulso de la iniciativa. “Sturzenegger es el gran ideólogo de la venta de nuestra patria. Tal como Lewis compró tierras con un lago y ríos en su interior, quieren que eso pase de forma legal en todo el territorio argentino”, afirmó.

Por otra parte, Valdés destacó la cohesión interna del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. “En nuestro bloque desde el 10 de diciembre de 2023 hasta hoy, hemos votado siempre juntos. En unidad”, remarcó.

Durante la entrevista también se refirió a la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El legislador cuestionó la validez del proceso que culminó con su condena y aseguró que se produjeron irregularidades. “Cristina fue condenada en un proceso completamente viciado de nulidades y de violaciones a las garantías constitucionales”, sostuvo.

Asimismo, ratificó la voluntad política del espacio de sostener una eventual candidatura de la exmandataria. “Vamos a pelear hasta el último día para que Cristina sea candidata”, aseguró.

Como argumento, mencionó un antecedente judicial en Francia vinculado a la dirigente Marine Le Pen. “Hay un antecedente sobre Marine Le Pen en donde el Superior Tribunal francés le revierte la inhabilitación para ocupar cargos públicos porque privilegia el derecho del pueblo francés a elegir sus gobernantes”, señaló.

Valdés también cuestionó el rol de la Corte Suprema en las causas contra expresidentes. “A los ex presidentes no los pueden juzgar solo tres personas, y menos aun cuando la comisión de Juicio Político de Diputados estaba investigando a la Corte”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que impedir una postulación de Fernández de Kirchner implicaría restringir las opciones electorales de los ciudadanos. “No se puede impedirle al pueblo argentino que tenga una opción electoral”, expresó, al tiempo que destacó que la exjefa de Estado continúa ocupando posiciones de relevancia en distintos sondeos de opinión. Según afirmó, “todas las encuestas que contratan aun los que no quieren que se presente, la ponen a Cristina entre los tres con mayor aptitud electoral”.