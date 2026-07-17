La Cámara alta aprobó 26 ascensos de Cancillería

Entre los seis expedientes puestos a consideración, hay nombramientos con retroactividad a enero del 2024 y del 2025, respectivamente. La lista completa de nombres. El reclamo del Justicialismo sobre expedientes que no llegaron al recinto.

Una vez terminados los homenajes y cuestiones de privilegio, la Cámara alta puso a consideración del pleno los seis expedientes que reúnen 26 pliegos solicitados por Cancillería para ascensos por cargos administrativos en el exterior. La votación resultó con 67 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.

En el pimer expedientes de los pliegos de Cancillería, estuvieron los nombramientos de Fausto López Crozet, Estela Millicay Resquin y Santiago Villalba Díaz, quienes ascienden a la categoría A -con vigencia retroactiva al 1° de enero del 2024-como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. Y la segunda, los ascensos -a partir del 1° de enero del 2025- de Fernando Brun, Manuel Balaguer Salas y Federico González Perini.

En tercera instancia, Francisco Tropepi, Juan Manuel Navarro, Martín Soto, María Jimena Schiaffino, Juan Manuel Cortelletti, Natalia Gunski y Silvina Khatcherian pasaron de la Categoría C a la B como ministros plenipotenciarios de Primera Clase, con retroactividad al 1° de enero del 2024. El cuarto expediente aprobó el ascenso de Marco Stancanelli, Guillermo Rodolico, Paulo Zappia y Pablo Hartstein con vigencia desde el primer día del 2025.

Por último, se aprobaron los dos expedientes que contenían los ascensos de Julia Hoppstock, Gonzalo Fernández Suárez, Leandro Abbenante, Natalia Handrujovicz y Sergio Kremer; y los Rodrigo Conde Garrido, Daniela Jaite, Mariana Eyharchet, Paula Favier y Bibiana Brest. Todos pasan de la categoría C a la D, pero los primeros cinco nombres tendrán retroactividad a 2024, mientras que los segundos, a 2025.

El reclamo del Justicialismo en el recinto

Luego de la presentación de los nombres, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro planteó un reparo acerca de los expedientes que se quedaron sin dictaminarse: “Queremos preguntarle si existe algún tipo de expediente con impugnación de los que quedaron afuera de manera arbitraria”. Cabe aclarar que el Poder Ejecutivo envío 43 pliegos diplomáticos y este jueves se aprobaron 26 nombres.

De inmediato, el titular de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, aclaró: “Se van a tratar todos, pero esto viene atrasado de hace muchos años”. Descartó que haya habido razones externas por los pliegos que no se trataron y agregó: “No creo en los preconceptos ideológicos sobre ninguna carrera administrativa”.