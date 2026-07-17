Con nueva normativa se designó la representación legislativa en el Consejo de la Magistratura

La Legislatura bonaerense completó su representación en el Consejo de la Magistratura luego de una subrepticia modificación a la ley orgánica del organismo para la designación de sus consejeros.

La Carta Magna local le asignó al Consejo de la Magistratura bonaerense la función de seleccionar a los postulantes a jueces e integrantes del Ministerio Público mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos de evaluación que privilegien la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.

A fin de llevar adelante tal cometido, el Consejo está compuesto por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces e integrantes del Ministerio Público de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia.

Pero en la legislatura, este año se suscitaron problemas inesperados. Sucedió que la bancada del oficialismo denominada Fuerza Patria en Senado bonaerense contaba con pocos senadores abogados y uno de los requisitos para integrar el Consejo de la Magistratura es ser abogado, por lo cual hubo que dale rienda libre la imaginación para que la fuerza, el oficialismo, no pierda representación en el organismo y al mismo tiempo cumplir con requisitos elementales. Quién hubiera imaginado la escasez de abogados en una Cámara legislativa, cuesta incluso creerlo que esté sucediendo.

Los diputados y senadores se las ingeniaron para introducir en la denominada ley de Financiamiento 2026; en las últimas jornadas del 2025, donde se discutía las autorizaciones de endeudamientos que la Legislatura le terminó otorgando al Poder Ejecutivo, a través de la Ley 15561; una modificación urgente para solucionar un inimaginado problema formal.

Ley de Financiamiento 2026 , el vehículo de “la reforma”, en ocasiones fue referida con la nunca bien ponderada expresión de “Proyecto de Ley ómnibus”, porque de eso se trata el subconcepto, que remite a un proyecto de ley que contiene diversos temas que no tiene relación entre sí, caso este que sería un elocuente ejemplo.

Qué tiene que ver una reforma de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura con los pedidos de autorización para tomar deuda del Poder Ejecutivo. Algunos dirán que todo tiene que ver con todo.

Pero más allá de ese debate adyacente, en ese proyecto que luego sería promulgado bajo el número de ley 15561, en cuyo articulado se autorizó al PE contraer deuda hasta la suma de 3.685 millones de dólares, se incluyó el artículo 17 donde se consignaba una modificación del artículo 13 de la Ley N° 11.868, ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Allí se dispuso que la nueva redacción del artículo de marras, en el apartado que refiere “De la elección de los consejeros”, sería: “Representantes de las Cámaras Legislativas. Las Cámaras de Diputados y Senadores, en sesiones convocadas al efecto, designarán de entre sus miembros, en función a la distribución que entre ellas acuerden y en la forma que determinen sus respectivos Reglamentos, a sus representantes consejeros titulares y suplentes. En la integración se dará participación a la minoría”.

En el viejo texto se estipulaba que la Legislatura elegía tres consejeros titulares y tres suplentes de cada una de sus Cámaras, es decir del Senado y Diputados. Ahora elige seis titulares y seis suplentes como estime oportuno el propio Poder Legislativo, participando a la minoría.

Respetando la nueva redacción del artículo 13, se llegó a la actual representación, integrada por seis representantes titulares y seis suplentes que se desempeñarán como consejeros ante el Consejo de la Magistratura, y serán “ocho diputados y cuatro senadores”, cumpliendo con el requisito de participación de la minoría.

Por parte del oficialismo estarán, como consejeros titulares, los diputados Facundo Tignanelli, Germán Di Cesare, Mariano Cascallares y el senador Sergio Berni. En tanto que por la misma alianza como consejeros suplentes fueron designados, respectivamente, los diputados Avelino Zurro, Ricardo Lissalde y Sofía Vanelli; y el senador Fernando Coronel.

En tanto, por parte de “la minoría” se decidió que el diputado del PRO Martín Endere y la senadora de LLA María Luz Bambaci sean los consejeros titulares, y los suplentes serán, respectivamente, el diputado de la UCR+CF Diego Garciarena y la senadora de LLA María Cecilia Martínez. Representación que guarda relación alguna con la composición de los respectivos recintos.