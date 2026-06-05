El adiós al “Indio” Solari, el arquitecto del mayor misterio del rock nacional

La música argentina atraviesa una jornada de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, a los 77 años. El artista, considerado uno de los máximos referentes del rock nacional, construyó una carrera que marcó a millones de seguidores y se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes.

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, y criado en gran parte de su vida en La Plata, Solari desarrolló desde joven un fuerte vínculo con las artes, la literatura y la música. A mediados de la década de 1970 fue uno de los impulsores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que con el paso de los años se transformó en uno de los grupos más convocantes e influyentes de la historia del país.

Con letras cargadas de simbolismo, una identidad artística única y una relación especial con su público, el Indio lideró un movimiento que trascendió el ámbito musical. Los recitales de Los Redondos se convirtieron en verdaderos acontecimientos populares, movilizando multitudes en distintas provincias argentinas.

Tras la separación de la banda en 2001, inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Discos como “El tesoro de los inocentes”, “Porco Rex” y “El ruiseñor, el amor y la muerte” reafirmaron su vigencia artística y mantuvieron intacta la fidelidad de sus seguidores.

Durante los últimos años, el músico convivió con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que hizo público en 2016 y que lo llevó a reducir progresivamente su actividad sobre los escenarios. A pesar de las dificultades de salud, continuó desarrollando proyectos creativos y mantuvo una presencia permanente en la escena cultural argentina.

La noticia de su muerte generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de fanáticos comenzaron a compartir mensajes, recuerdos y fragmentos de canciones que forman parte de la memoria colectiva del país. Para muchos, el Indio Solari representó mucho más que un músico: fue la voz de varias generaciones y una figura central de la cultura popular argentina.

Su obra, sus letras y su particular manera de entender el arte permanecerán como parte fundamental del patrimonio musical nacional. Con su partida, se cierra un capítulo irrepetible del rock argentino, aunque su legado continuará vivo en cada canción y en cada historia que acompañó a millones de seguidores durante décadas.