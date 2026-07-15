EL MUNICIPIO REALIZÓ MEJORAS EN LOS ACCESOS A LA ESCUELA AGRARIA

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de reparación y mantenimiento de calles en distintos sectores de la ciudad y la zona rural, con el objetivo de mejorar la circulación y dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

En esta oportunidad, se realizaron tareas de mantenimiento y mejora en las calles internas y de acceso a la Escuela Agraria, una intervención que permitirá un tránsito más seguro y cómodo para estudiantes, docentes, familias y toda la comunidad educativa.

Desde la Municipalidad destacaron que estas acciones continuarán desarrollándose en diferentes puntos de la ciudad, según el cronograma establecido por el área de Obras Públicas.