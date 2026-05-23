VIOLENTO EPISODIO FAMILIAR: UN JOVEN FUE HERIDO Y HAY UN APREHENDIDO

Este sábado se registró un episodio de violencia en una vivienda de calle Paysandú, donde un hombre de 30 años fue aprehendido tras protagonizar una agresión en el ámbito familiar.

Según se pudo saber, el individuo habría atacado a su primo, de 21 años, utilizando un trozo de madera, provocándole una laceración en el cuero cabelludo. Afortunadamente, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Durante el incidente, también resultó dañado un automóvil perteneciente al padre del joven herido. Al momento de la intervención, el agresor habría intentado resistirse e increpar al personal policial, sin lograrlo.