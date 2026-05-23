CON UN GRAN SHOW DE CAMPEDRINOS CERRÓ LA PRIMERA JORNADA DE LA 12ª FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA

Con la Plaza Castelli colmada de vecinos y visitantes provenientes de distintos puntos del país, comenzó una nueva edición de la Fiesta de la Torta Argentina. La primera jornada estuvo marcada por la música, la tradición, la gastronomía y propuestas para toda la familia, consolidando una vez más a este tradicional evento como uno de los más importantes de la provincia.
El mal clima no impidió que familias completas y grupos de amigos disfrutaron de las distintas actividades programadas y recorrieron los espacios dispuestos en la Plaza: la gran carpa de productoras, donde vecinos y turistas pueden degustar y adquirir la auténtica Torta Argentina; la feria artesanal y comercial; el paseo gastronómico; y las actividades culturales que convierten al evento en un gran punto de encuentro turístico y recreativo.
Durante la jornada se homenajeo a Angélica Roch, por impulsar a la Torta Argentina como patrimonio gastronómico local, dicho reconocimiento fue recibido por sus hijos.
El cierre artístico estuvo a cargo de Campedrinos, quienes hicieron vibrar al público con un show lleno de música, emoción y alegría, coronando una jornada cargada de actividades y encuentros. Con una propuesta que combina juventud, tradición y cercanía con la gente, el dúo logró una conexión inmediata con el público. Su energía y frescura reafirman el crecimiento sostenido que los posiciona como referentes del folclore actual.
Además, se presentaron artistas y agrupaciones dolorenses como el Ballet Bombo Legüero, Polo Aristegui, Punto Clave, Lian G y Anabella y Banda Libre, quienes, a lo largo de sus shows, hicieron cantar y bailar al público presente.
La programación continuará mañana, domingo 24, con el siguiente cronograma de actividades y el gran cierre musical de Tambó Tambó:
DOMINGO 24 DE MAYO
Ballet Guarda Pampa
Grupo La Corte
Asirse
Majuma
Pasión Tropical
Elección de la nueva embajadora
Cierre musical: Tambó Tambó