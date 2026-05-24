TAMBÓ TAMBÓ HIZO VIBRAR LA PLAZA CASTELLI

Y LA FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA TIENE A BÁRBARA CARREÑO COMO NUEVA EMBAJADORA La 12ª edición de la Fiesta de la Torta Argentina vivió una segunda jornada multitudinaria en Plaza Castelli, donde una gran cantidad de vecinos y turistas volvieron a acompañar esta celebración que ya es un clásico de Dolores y de toda la provincia.

Un momento especial se vivió con la elección de la nueva Embajadora de la Fiesta de la Torta Argentina. La ganadora fue Bárbara Carreño, elegida por dos reconocidos influencers gastronómicos que formaron parte del jurado principal del evento: Edgardo Ríos, más conocido en redes sociales como “Mambrunense”, y Silvina Trillo, creadora de contenido detrás de “Almendra en tu Cocina”.

También hubo un especial agradecimiento para Anabella Castillo, quien llevó adelante este importante rol durante el último año, difundiendo y acompañando con orgullo dolorense cada actividad vinculada a la Fiesta de la Torta Argentina.

Las productoras son fundamentales para que la identidad y la historia dolorense continúen transmitiéndose de generación en generación y para que la Torta Argentina llegue a cada rincón del país.

El cierre musical estuvo a cargo de Tambó Tambó, que desplegó toda su energía sobre el escenario e hizo cantar y bailar a una Plaza Castelli colmada de público. Con un show cargado de ritmo y clásicos, la banda puso el broche de oro a otra noche exitosa, reafirmando el espíritu festivo y convocante del evento.

También participaron artistas y agrupaciones dolorenses que aportaron talento y diversidad a la programación artística. Se presentaron Ballet Guarda Pampa, Grupo La Corte, Asirse, Majuma y Pasión Tropical, quienes fueron acompañados y ovacionados por el público durante cada una de sus actuaciones.

Las celebraciones continúan mañana Lunes, con el siguiente cronograma y el gran cierre musical con Lucas Sugo.

LUNES 25 DE MAYO