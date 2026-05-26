Vidal sobre el PRO y Milei: “no se puede poner palos en la rueda, pero tampoco callarse”

La ex gobernadora se refirió al distanciamiento de su partido con el oficialismo y aseguró que un país no puede “optar” entre “equilibrio fiscal o empatía”.

La ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal se refirió a la tensa relación que mantiene su espacio político con el gobierno del presidente Javier Milei y tomó una frase de Mauricio Macri: “El PRO no puede ponerle palos en la rueda al cambio, pero tampoco puede callarse”, sentenció.

Desde sus redes sociales, la actual presidenta de la Fundación Pensar escribió un artículo titulado “¿Para que existe el PRO?”, en el que afirmó que el programa económico del país “no es lo único que se está discutiendo”, sino que el debate se centra en “qué tipo de sociedad queremos ser”.

“Yo no creo que haya que elegir entre orden y sensibilidad. No creo que un país tenga que optar entre equilibrio fiscal o empatía. Y tampoco creo que cuidar la economía implique mirar para otro lado cuando hay familias que sienten que el esfuerzo no alcanza, comerciantes que no llegan, jubilados angustiados o jóvenes que sienten que, incluso haciendo todo bien, el futuro les queda lejísimo” escribió.

“Muchas veces esa discusión aparece planteada como si hubiera solamente dos opciones posibles: si priorizamos la estabilidad macroeconómica sin un desarrollo que les llegue a todos, o priorizamos una economía subsidiada a costa del largo plazo. Y yo, sinceramente, creo que esa es una falsa elección, una simplificación peligrosa que la Argentina ya sufrió demasiadas veces. No creo que haya que elegir entre orden y sensibilidad. No creo que un país tenga que optar entre equilibrio fiscal o empatía”, agregó la ex diputada.

En la misma línea, expresó que en este contexto “hay una responsabilidad enorme para el PRO” en referencia a un posible resurgimiento del partido que fundó y preside Macri para las próximas elecciones en 2027.

Asimismo, indicó que “siempre se caracterizaron” por tener la idea de que “los cambios profundos no se sostienen solamente con bronca”, sino que se logran a través de la construcción: .”Construir es infinitamente más difícil, hace falta gestión, equipos, conocimiento, capacidad, experiencia y también una enorme sensibilidad”, añadió.

“Callarse frente a lo que le pasa a millones de argentinos no es responsabilidad institucional, a veces también puede ser comodidad, especulación o miedo. Y nosotros no nacimos para eso. Acompañar el rumbo económico cuando creemos que es correcto no significa dejar de mirar lo que pasa en la vida cotidiana. No significa hacer de cuenta que no vemos el cansancio, la angustia o la incertidumbre que todavía existe en muchísimas familias. Y señalar eso no es traicionar el cambio, al contrario, es intentar que salga bien, que sea sostenible y que no termine rompiendo algo mucho más profundo, que es el vínculo entre una sociedad y la esperanza de que el futuro puede ser mejor”, remarcó Vidal.

Para cerrar, sostuvo que “sigue creyendo en la idea de un país para todos” y no sólo para “militantes” o para un “determinado sector social”, es decir, una Argentina “para el que trabaja, para el que emprende, para el que estudia, para el que quiere progresar honestamente y vivir tranquilo”.

“El desafío más importante que tenemos por delante es, justamente, ese: volver a construir una mayoría que no esté unida por el resentimiento o por el miedo, sino por algo muchísimo más difícil y muchísimo más valioso, que es la esperanza”, concluyó.

NA