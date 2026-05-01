Autorizan suba de la tarifa de gas desde mayo para el AMBA y el interior bonaerense

La actualización fue oficializada por el Enargas y, en el caso de Camuzzi Gas Pampeana, impactará en los usuarios del interior bonaerense con subas en torno al 4,3%.

El Gobierno nacional autorizó una nueva suba en la tarifa de gas que comenzará a regir desde este 1 de mayo y que, en el caso de la región, impactará sobre los usuarios abastecidos por Camuzzi Gas Pampeana.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 463/2026 del Enargas, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de actualización tarifaria impulsado por el Gobierno de Javier Milei en el marco de la emergencia energética.

Según surge de la comparación entre el cuadro tarifario actual y el que entrará en vigencia en mayo, los usuarios del interior bonaerense abastecidos por Camuzzi Gas Pampeana tendrán una suba en torno al 4,3%.

En la categoría R1, el cargo fijo pasará de $3.889,24 a $4.057,95, mientras que el cargo variable subirá cerca de un 10 por ciento, al pasar de $245,55 a $270,22.

En el caso de la categoría R4, el cargo fijo se incrementará de $26.332 a $27.474, de acuerdo con los datos difundidos sobre el nuevo cuadro tarifario.

El contexto general del ajuste

La resolución también contempla nuevos cuadros tarifarios para Metrogas en el AMBA, además de la incorporación de distintos componentes regulatorios como el Precio Anual Uniforme (PAU), la aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) 2025-2030 y el traslado de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

Según se indicó oficialmente, la actualización se enmarca en una reconfiguración del sistema de transporte de gas natural impulsada por la Secretaría de Energía, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad de abastecimiento, la eficiencia operativa y la equidad en el acceso al servicio.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la medida responde a la necesidad de avanzar en una recomposición gradual de tarifas para reflejar los costos reales del sistema, en línea con los parámetros definidos para el sector energético.