EL MUNICIPIO RENUEVA LA PLAZA ULKE CON NUEVAS OBRAS

La Municipalidad de Dolores continúa con las acciones destinadas al mejoramiento urbano. En este caso sumando nueva luminaria, mobiliario, juegos para los más chicos y más forestación en la plaza Ulke, ubicada en la intersección de Victoriano Montes y Ulke.

“Seguimos trabajando para mejorar los espacios públicos de la ciudad, para que los puedan disfrutar las familias y todos los vecinos”, dijo el intendente Juan Pablo García, quien recorrió la plaza con sus avances.