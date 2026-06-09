Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes a Mar del Plata para las vacaciones de invierno

Trenes Argentinos informa que ya se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia hacia y desde Mar del Plata durante julio y hasta el 2 de agosto inclusive.

Servicio

Buenos Aires – Mar del Plata

Circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 11:21 y a las 17:08; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 13:09.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 14:17 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 11:33 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 13:22. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 11:06 y 15:03, desde la terminal porteña y a la 1:11 y 12:50 desde la ciudad marplatense.

Hasta el 17 de julio, la tarifa será de 32.000 en primera y 38.400 en pullman los lunes, viernes, sábados y domingos y entre 25.000 (primera) y 30.000 (pullman) los martes, miércoles y jueves. Durante las vacaciones de invierno, entre el 18 y el 2 de agosto, el costo será de 32.000 y 38.400, todos los días.

Viaje con mascotas

Los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses de edad en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.

Se permitirá un cupo de ocho mascotas por formación, y estará disponible en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, permitiendo de esta manera que más personas puedan trasladarse sin necesidad de dejar sus animales al cuidado de terceros.

De acuerdo a la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 cm x 45 cm. El viaje será en un asiento contiguo al del pasajero responsable de la mascota.

Además, de manera preventiva se solicita que, para el viaje, deberá contar con libreta de vacunación (incluyendo vacuna antirrábica vigente), certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza.

El control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizará durante el preembarque por parte del personal ferroviario.

El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor especial que se podrá consultar a través de este link https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/viaja-con-tu-mascota y estará sujeto a la disponibilidad de cupos. Se podrá adquirir a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.