El Gobierno autoriza el pluriempleo en las Fuerzas Armadas ante la crisis salarial

En una medida inédita que refleja la compleja situación económica del sector, el Ministerio de Defensa dispuso una flexibilización en las normas que regulan las actividades laborales del personal militar fuera de su horario de servicio. A partir de esta resolución, soldados, suboficiales y oficiales quedan autorizados a desempeñar trabajos complementarios en el ámbito privado para reforzar sus ingresos mensuales.

La decisión oficial llega tras reiterados reclamos por la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan las Fuerzas Armadas. Con este cambio normativo, los efectivos podrán realizar tareas en el sector civil, siempre que sean compatibles con su función militar.

Actividades permitidas y debate abierto

Entre los rubros explícitamente habilitados para el personal militar se encuentran: Servicios de reparto (delivery), transporte de pasajeros a través de aplicaciones móviles, seguridad privada y /u otras actividades autónomas o en relación de dependencia debidamente autorizadas.

Desde el Gobierno señalaron que la disposición busca “ampliar las posibilidades laborales del personal y otorgar mayor libertad para generar ingresos adicionales”.

Sin embargo, la medida no tardó en encender el debate en el arco político y social. Mientras que para algunos sectores representa un alivio inmediato frente a las dificultades económicas que enfrentan numerosos integrantes de las fuerzas, para otros pone de manifiesto la profunda devaluación de los salarios de los uniformados y abre interrogantes sobre el nivel de remuneración que deberían percibir quienes tienen a su cargo la defensa nacional.