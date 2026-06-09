Santa Teresita: detienen a varios implicados en robo agravado y recuperan una moto sustraída

Un robo ocurrido en una vivienda de Santa Teresita derivó en una serie de allanamientos y detenciones, tras una investigación que permitió identificar a los responsables y recuperar parte de lo sustraído.

El hecho tuvo lugar de madrugada, alrededor de las 3:00, cuando el cuidador de una propiedad ubicada en calle Jacarandá fue sorprendido por tres hombres encapuchados. Los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego, lo maniataron y sustrajeron una motocicleta marca Benelli de color blanco.

A partir de la intervención policial y el análisis de material fílmico, se logró establecer la participación de un vehículo de apoyo y avanzar en la identificación de los autores. Con el correr de los días, y en el marco de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la Comisaría Costa I Santa Teresita junto a la SubDDI La Costa, se concretó la detención de uno de los sospechosos, quien además contaba con un pedido de captura previo por un hecho similar.

En simultáneo, se realizaron allanamientos en la localidad de Las Toninas, donde se secuestraron dos vehículos presuntamente vinculados al robo: una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Renault Logan.

Posteriormente, en la localidad de San Clemente, efectivos lograron recuperar la motocicleta robada en inmediaciones del domicilio del detenido. En ese contexto, dos personas —una de ellas menor de edad— fueron aprehendidas cuando intentaban llevarse el rodado, quedando uno de ellos imputado por encubrimiento.

La investigación continuó su curso y permitió identificar a una mujer, pareja del detenido, como presunta partícipe necesaria en el hecho, al ser señalada como conductora del vehículo utilizado durante el robo. La misma fue detenida tras una orden judicial.

Finalmente, en los últimos días, personal policial logró ubicar y detener a otro de los implicados, quien permanecía prófugo. El operativo se llevó a cabo en la localidad de Mar Azul, donde fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

La causa, fue caratulada como “robo triplemente agravado” e interviene la Justicia de Garantías N° 4 de Mar del Tuyú.