La UIA advirtió que la industria “está rezagada” y ya se perdieron 75 mil puestos de trabajo

Desde la organización apoyaron el Súper RIGI que impulsa el Gobierno, pero pidieron también medidas para otros sectores. En tanto, representantes de CAME solicitaron una declaración de emergencia para las PyMEs.

Representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtieron que la industria “está rezagada”, al tiempo que ya se perdieron 75 mil puestos de trabajo, durante una reunión informativa de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, presidida por el santacruceño José Luis Garrido.

Al encuentro también asistieron miembros de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes volvieron a solicitar que se avance con una declaración de emergencia para las PyMEs.

Directora Ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez precisó que la industria representa el 19% del valor agregado bruto y “hoy en día representa el 19% del total del empleo asalariado registrado; hemos tenido pisos de 13, 14%”, lo que significa “aproximadamente 1.200.000 puestos de trabajo”. “La industria paga salarios que se encuentran 20% por encima del resto de los salarios de la actividad económica”, destacó.

También mencionó que la industria “aporta el 27% de la recaudación nacional” y “en materia de exportaciones participa en el 57% del total”.

“En el último tiempo el promedio de la economía ha tenido una leve recuperación, no así la industria, que vemos se encuentra rezagada”, advirtió y señaló que “durante 2025 la producción se estancó en niveles históricos bajos”. “Hoy estamos un 10% abajo del 2022 y 2023”, detalló.

Bermúdez sostuvo que “la recuperación está explicada por todo lo que es minería, petróleo y gas, el agro y todos los servicios de intermediación financiera”, pero “quienes se encuentran por debajo de esa recuperación son comercio, construcción y la industria manufacturera. Esos son los sectores que mayor empleo generan, con lo cual el dato no es menor”.

Sobre sectores “más sensibles” en cuanto a caída, la representante de la UIA habló de “textil, confecciones, calzado y electrónicos”, que “no solo están sufriendo la caída de la demanda y la producción, sino de la importación”.

“La caída de la actividad tiene su correlato en la caída del empleo; vemos en los últimos meses una caída sostenida del empleo”, remarcó e informó que de agosto de 2023 a febrero de 2026 “hemos tenido una pérdida de 75 mil puestos de trabajo” directos, lo que también impacta en el empleo indirecto.

Bermúdez afirmó que en los años 2011 a 2013 se dieron “los mayores volúmenes de exportaciones”, mientras que “los últimos 10 años las exportaciones industriales se encuentran estancadas”.

“Hoy el esfuerzo para el control de los precios y la inflación lo está haciendo la industria” con empresas que “están asumiendo la suma de los costos y poniendo plata para subsistir”, subrayó. También habló de las dificultades -sobre todo de las PyMEs- respecto al acceso al crédito, morosidad, costos y una presión tributaria “del 56%”.

A su lado, Diego Leal, del departamento de PYMI (pequeñas y medianas industrias) y Desarrollo Regional de la UIA, cuestionó que “hay impuestos totalmente distorsivos”, entre los que mencionó el impuesto al cheque, como uno “muy perjudicial, muy nocivo”.

“Valoramos el RIGI”, dijo, pero consideró que sería un “buen gesto” del Gobierno que “a las PyMEs también se les reduzca la alícuota del impuesto a las Ganancias”. Asimismo, pidió medidas especiales para textil y calzado.

Leal afirmó que se necesita “que se vuelva a establecer un plan de facilidades extendidas. No estamos pidiendo ningún perdón ni condonación, pero sí una ayuda para los que están sobreviviendo”.

Al volver a tomar la palabra, Bermúdez expresó que desde la UIA están “de acuerdo y acompañamos todos estos regímenes que promuevan las inversiones, porque al otorgar condiciones diferenciales, estos regímenes reconocen que las condiciones en las que hoy producimos y competimos son desfavorables, pero es importante que estos proyectos sirvan para traccionar al entramado productivo nacional”.

Además, sugirió que se avance en un pacto fiscal federal y una ley nacional que establezca una gestión de envases post consumo. “No existe ningún país en el mundo que teniendo el entramado productivo que tiene Argentina no lo defienda. Hay que tener medidas para que nuestro sector industrial se desarrolle y crezca”, concluyó.

En tanto, Beatriz Tourn, secretaria General de CAME, manifestó: “No queremos ser un país que esté aislado del mundo, pero cada vez que se beneficia con alguna medida o política a la apertura o el ingreso de productos internacionales, importados, tengamos también medidas compensatorias para nuestras industrias”.

También desde esa entidad, Juan Carlos Uboldi, director de Industria, detalló: “Hoy tenemos alrededor de 1.060 dólares per cápita de exportación de productos primarios; para el 2035, con toda la fuerza, vamos a tener 3.179 dólares por habitante. Chile tiene 4.166. De 200 países en el mundo, hay 150 que tienen la macro estable, solo 40 son desarrollados y esos 40 tienen una producción industrial compleja. No es cierto que la Argentina pueda desarrollarse con el sector primario, sino que tiene que considerar fundamentalmente a su sector industrial”.

En este sentido, enfatizó que “si bien es importante la producción minera y petrolera, la industria es fundamental para el país”. “De las 10 ramas con mayor relación empleo directo, 7 son manufactureras”, añadió.

Uboldi reveló que recientemente acaba de cerrar “con dolor” una empresa de producción de ladrillos de hormigón celular. “Hay una situación gravísima, muchas empresas están cerrando, muchos puestos de trabajo se están perdiendo y pensamos que es necesario medidas urgentes”, como una declaración de emergencia, afirmó.

Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, resaltó que “el sector textil es una actividad con más de 100 años de historia, uno de los más federales y genera entre directos e indirectos más de 500 mil puestos de trabajo”, sin embargo, “hoy tenemos una enorme preocupación por la situación que atraviesa el sector y toda la industria Argentina”.

“La realidad es muy grave: hoy tenemos seis de cada diez máquinas paradas; en los últimos años se perdieron más de 22 mil puestos de trabajo registrados; en nuestro sector cerraron más de 800 empresas. Todos los días perdemos más trabajo”, lamentó y dijo que la producción se encuentra un 30% por debajo respecto al año 2023. “Llevamos más de dos años consecutivos de retroceso”, indicó y consideró que “hoy no existe una agenda que tenga a la industria como prioridad”.

Al momento de la intervención de los diputados, Kelly Olmos, de Unión por la Patria, observó que “la realidad hoy de la actividad industrial es divergente”, con “sectores con capacidad de crecimiento, pero que son los que menos empleo generan” y “otros que están atravesando una situación extremadamente crítica y donde se están destruyendo valiosas capacidades”.

El jefe de UP, Germán Martínez, recordó que el año pasado se llegó a un dictamen de un proyecto de emergencia integral para las PyMEs: “Pudimos sacar el dictamen y no lo pudimos llevar al recinto; estamos insistiendo, yo estoy seguro que lo vamos a poder encaminar en las comisiones y poder llevar al recinto”. “Ojalá esta comisión nos permita profundizar aún más el debate”, agregó.

Dese La Libertad Avanza, el diputado Julio Moreno Ovalle remarcó sobre “el país que recibimos” con “inflación, desocupación, economía informal, 50% de trabajadores en negro”. “El presidente Javier Milei les dijo muy clarito que esto no se arregla de un día para el otro, este es un proyecto que va a llevar mucho tiempo, ha adelantado lo que iba a pasar, en ningún momento se le ha mentido a nadie”, expresó.

“Tenemos la sensibilidad sufiente para escucharlos, sino no estaríamos acá”, dijo, pero aclaró que “acá hay un proyecto macro, hay que entender eso”. “Las políticas anteriores lamentablemente fracasaron y por eso tenemos el país que tenemos”, insistió y pidió tener “paciencia que el país tiene que salir adelante” y “seguir apoyando las políticas de Milei”.