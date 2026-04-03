Dolores: Un comerciante resultó herido tras una discusión con un vecino que terminó detenido

Un violento episodio se registró ayer jueves cuando un comerciante fue agredido durante una discusión con un vecino, situación que terminó con una persona aprehendida.

De acuerdo a la información conocida, el hecho ocurrió cuando el dueño de un comercio se encontraba en el interior de su local y un vecino estacionó su camioneta sobre el cordón frente al lugar. Ante esta situación, el comerciante se acercó para pedirle que retirara el vehículo, lo que derivó en una discusión entre ambos.

En medio del altercado, el vecino habría tomado un hierro y golpeado al comerciante, provocándole una lesión en el ojo izquierdo.

La víctima fue examinada posteriormente y se constató que presentaba una fractura producto del golpe recibido.