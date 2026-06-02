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EL MUNICIPIO INCORPORÓ UNA NUEVA MOTONIVELADORA AL PARQUE AUTOMOTOR

La Municipalidad de Dolores, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, incorporó una nueva motoniveladora a su parque automotor. Se trata de una herramienta fundamental para fortalecer las tareas de mantenimiento y mejora de calles de tierra y caminos rurales.
“Cada maquinaria nueva es una inversión para mejorar nuestro Parque Automotor y asi, poder trabajar mejor, dando respuesta más rápida y con más eficiencia a la demanda de los vecinos ”, expresó el Intendente Juan Pablo García.
Desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron que la nueva motoniveladora permitirá optimizar las tareas de rastreo y nivelación, dejando calles y caminos en mejores condiciones para avanzar con distintos trabajos de infraestructura.
Esta incorporación fortalece la capacidad operativa del Municipio y contribuye a mejorar el mantenimiento urbano y rural, beneficiando tanto a los vecinos como a los sectores productivos del distrito.

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