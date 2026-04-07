DOLORES DIÓ UN PASO CLAVE PARA RENOVAR EL AUTÓDROMO: SE FIRMÓ EL ACTA DE INICIO DE OBRA

El intendente Juan Pablo García encabezó la firma del acta de inicio de obra para la ampliación y renovación del Autódromo Municipal “Miguel Ángel Atauri”, un proyecto clave para el desarrollo deportivo, turístico y económico de Dolores.

Además, el municipio ya inauguró la pista de motocross y el kartódromo continúa en ejecución, con apertura prevista para este año, en el marco de un plan integral para fortalecer el Complejo Motor Municipal.

Con esta firma comienza oficialmente una obra histórica para la ciudad. El plan incluye la renovación completa del predio, que tiene 140 hectáreas, y la construcción de un nuevo circuito de unos 4.000 metros, pensado para recibir competencias nacionales.

Del acto participaron el Subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; el Ing. Matías Puillandre del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, autoridades del Automotoclub Dolores, Jonatan Sturma y Fernando Gatti; el Director de Turismo Juan Manuel Godio; el representante de la empresa Pasalto, Martin Scarpignato y el Ing. Sergio Salazar, responsable de la planificación y el desarrollo del proyecto.

El intendente destacó que el proyecto “avanza a paso firme” y remarcó su importancia para el crecimiento deportivo, económico y turístico de la ciudad.

Con estas obras, Dolores avanza en la creación de un gran complejo deportivo que va a posicionar a la ciudad dentro del automovilismo argentino.