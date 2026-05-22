Dolores: Colisión entre una moto y una bicicleta terminó con dos heridos

Este jueves se registró un accidente de tránsito en la intersección de Belgrano y Ramón Melgar, que involucró a una motocicleta y una bicicleta.

Por motivos que se intentan establecer, una moto Honda XR 150 cc, conducida por un hombre de 55 años, habría colisionado con una bicicleta de color violeta guiada por un joven de 25 años. Como consecuencia del impacto, ambos sufrieron heridas en el rostro.