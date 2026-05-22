DOLORES: DETIENEN A UN JOVEN DE 16 AÑOS POR AMENAZAS DE TIROTEO EN LA ESCUELA

Dolores, 22 de mayo de 2026 – Personal de la UPPL Dolores y del GAD Dolores llevó a cabo un allanamiento y la detención de un adolescente de 16 años, acusado de amenazas de tiroteo en la Escuela de Educación Secundaria N°1 “Juan Vucetich”, ubicada en Sarmiento 1515.

La intervención se realizó este jueves por disposición del Juzgado de Garantías del Joven N°1, a cargo de la Dra. María Fernanda Hachmann. El procedimiento tuvo lugar en un domicilio de calle Echeverría donde se efectivizó la detención del menor quien quedó a disposición de la justicia.

La causa fue caratulada como _Intimidación Pública_ y tuvo su inicio el pasado 29 de abril a raíz de una denuncia presentada por los directivos del establecimiento y que motivo la intervención judicial y policial.

El joven permanece alojado en el Centro de Contención de Dolores mientras avanza la investigación en manos de la Justicia.