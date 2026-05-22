La Torta Argentina: el postre patriótico de 25 capas que nació en Dolores y tiene a Betular como embajador

Fue creada hace más de un siglo para un 25 de Mayo y hoy busca convertirse en la “Torta Oficial del País”. La historia del postre más patriótico de la provincia de Buenos Aires, cuya fiesta se celebra del 23 al 25 de mayo.

A simple vista parece una torta elegante y delicada. Pero detrás de sus finísimas capas de masa y dulce de leche se esconde una de las historias gastronómicas más singulares de la provincia de Buenos Aires. La Torta Argentina nació en la ciudad de Dolores hace más de un siglo y hoy busca convertirse oficialmente en “la Torta del País”.

Una torta cargada de símbolos

La historia de la Torta Argentina se remonta a fines del siglo XIX y, con sus 25 capas que remiten al 25 de Mayo de 1810, está íntimamente vinculada con las celebraciones patrias.

Según la tradición del “Primer Pueblo Patrio”, la receta fue creada por dos mujeres afrodescendientes uruguayas que vivián en el “Rancho de Ramos” de la calle Mendiola y preparaban este postre especialmente para los festejos del 25 de Mayo. Luego, “las torteras” lo vendían en porciones por las calles de la ciudad.

La receta original consistía en múltiples capas finísimas de masa hojaldrada, cocinadas individualmente en moldes metálicos muy finos y luego ensambladas una por una. Aunque hoy el relleno más famoso es el dulce de leche, lo que la hace aún más argentina, originalmente la torta se elaboraba con jaleas y dulces de frutas como membrillo.

“Es como un rogel, pero húmedo. La masa es de manteca”, la describió días atrás en un canal de streaming el reconocido chef y pastelero Damián Betular, que en 2025 fue designado embajador oficial de la Fiesta de la Torta Argentina y hasta llevó el tradicional postre a Masterchef.

En Dolores, son muchas las versiones y cada familia tiene su receta. Sobre la cobertura, no hay reglas. “Puede tener cobertura de chocolate, pasta ballina, azúcar impalpable y dulce de leche, entre otros”, sostuvo Betular, ícono de la ciudad bonaerense.

El crecimiento de la Torta Argentina estuvo impulsado por históricas familias dolorenses como los Martínez-Requejo, Espil-Letche y Martínez-Monzani, que preservaron y difundieron la receta durante generaciones.

Uno de los grandes hitos llegó cuando la histórica panadería “Panificación Mecánica Espil”, fundada en 1852, comenzó a producirla de manera comercial y la transformó en un emblema de Dolores. La proyección internacional llegó temprano: en 1917 la Torta Argentina obtuvo una distinción en la Exposición Internacional de Milán, en Italia.

Décadas después llegaron los reconocimientos oficiales. En 2004 fue declarada “Producto Autóctono del Partido” por el municipio local; en 2018 ingresó al Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y en 2022 fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial Bonaerense.

La tradición continúa creciendo y suma nuevas expresiones: en 2024, el alfajor de Torta Argentina “Don Abel” obtuvo la Copa al Mejor Alfajor Regional en la feria gastronómica Caminos y Sabores.

“Con el alfajor tratamos de fusionar varias partes de nuestro pueblo con la intención de que aquel que nos visite se pueda llevar una parte de Dolores”, dijo en una entrevista uno de sus creadores, Cristian Farías

Hoy la ciudad impulsa un objetivo todavía más ambicioso: lograr que el Congreso de la Nación declare a la Torta Argentina como la “Torta Oficial del País”. Para eso, vecinos, emprendedores y productores locales llevan adelante una campaña de recolección de firmas que busca darle reconocimiento nacional definitivo a esta receta histórica.

La torta que tiene su fiesta a 200 kilómetros de Buenos Aires

La gran vidriera de esta tradición es la Fiesta de la Torta Argentina, que este año celebrará su edición número 12 del 23 al 25 de mayo en la Plaza Castelli de Dolores.

Durante tres días, más de 30 torteras locales elaborarán artesanalmente la clásica versión de 25 capas —incluyendo una opción sin TACC— mientras la ciudad se llena de puestos gastronómicos, ferias y espectáculos musicales.

Entre los artistas confirmados aparecen Lucas Sugo, Campedrinos y Tambó Tambó. Además, uno de los momentos más esperados será el tradicional Pericón Nacional alrededor de la plaza principal.

La fiesta creció de manera exponencial en los últimos años. Uno de los momentos más impactantes de las últimas ediciones fue la preparación de una gigantesca Torta Argentina de 450 kilos y 25 capas, elaborada especialmente para compartir entre vecinos y turistas.

La combinación entre historia patria, tradición familiar y pastelería artesanal convirtió a la Torta Argentina en mucho más que un postre. En Dolores, cada capa cuenta una parte de la historia local. “Es increíble, la tienen que probar”, afirmó con total imparcialidad una joven dolorense que trabaja en la redacción de TN.

La receta de la Torta Argentina, por Damián Betular

Ingredientes

500 g de manteca

500 g de azúcar

1 cdita de extracto de vainilla (o esencia)

10 huevos

2 yemas

500 g de harina

El relleno

1 kilo de dulce de leche repostero

La cobertura

250 g de azúcar impalpable

1 clara de huevo

1 cda de jugo de limón

Paso 1

Batir la manteca blanda con el azúcar y el extracto de vainilla hasta lograr una crema.

Paso 2

Incorporar los huevos y las yemas, de a uno, sin dejar de batir.

Paso 3

Incorporar la harina tamizada en tres partes.

Paso 4

Envolver en papel film y llevar a la heladera 30 minutos.

Paso 5

Estirar la masa sobre papel manteca hasta que quede de 3 mm.​ Cortar discos de 20 cm. de diámetro, la masa rendirá 30 unidades.

Paso 6

Cocinar los discos a 180°, por 6 minutos o hasta que estén dorados.

Paso 7

Mezclar en un bowl el jugo de limón, la clara y la mitad del azúcar. Una vez integrado, sumar el resto del azúcar e integrar con batidor.

Paso 8

Armar la torta intercalando capas de masa con finas capas de dulce de leche esparcidas con una espátula rígida. Para que el dulce de leche resulte más blandito, entibiarlo 10 segundos al microondas.

Paso 9

Cubrir la torta con el glasé real y dejar que se seque a temperatura ambiente.

TN