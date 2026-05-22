 DOLORES FUE ESCENARIO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CUANDO LA SANGRE MANDA”

En Dolores, el Polo Cultural Fleury fue sede de una jornada literaria con la presentación del libro “Cuando la sangre manda”, del periodista y escritor Horacio Ortiz.
El libro reúne relatos y crónicas policiales ambientadas en el campo bonaerense, construyendo un recorrido atravesado por la memoria oral, los paisajes rurales y los hechos que marcaron la identidad del interior bonaerense.
Nacido en Castelli, Ortiz recupera historias transmitidas de generación en generación, reflejando la vida, las costumbres y los contrastes de la vida rural.
La obra cuenta con prólogo del periodista y escritor Oche Califa, y con ilustraciones de la artista Silvia Antonelli, lo que suma valor estético y narrativo a una propuesta que busca rescatar y poner en primer plano las historias profundas del interior bonaerense.
Este tipo de relatos, combinan historia, identidad y memoria es una obra que invita a mirar de cerca las raíces culturales de la región.
El encuentro contó con la participación de Carolina Nasif, quien condujo la presentación. También formó parte de la mesa Sebastián Creton, de la Dirección de Cultura.