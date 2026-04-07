DOLORES: ALLANAMIENTO Y SECUESTRO DE UNA MOTO POR RUIDOS MOLESTOS Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN

Durante la madrugada del pasado sábado, personal policial detectó mediante registros fílmicos a un motociclista que circulaba por calles de Dolores con el rostro parcialmente cubierto.

El conductor hizo caso omiso a las órdenes de detenerse y continuó su marcha, generando además contaminación sonora debido a que el rodado poseía el caño de escape adulterado.

A partir de tareas investigativas realizadas en conjunto con la DDI Dolores y en el marco de la Ordenanza Municipal N° 7.963/2025, se logró establecer la identidad y el domicilio del conductor.

Se otorgó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en calle Garay. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de UPPL Dolores, DDI Dolores y el Centro de Operaciones Municipal (COM).

En el lugar se procedió al secuestro de una moto marca Yamaha, modelo YBR 125 cc, de color rojo y negro, sin dominio colocado y con el caño de escape modificado respecto de su diseño original.

En la vivienda se encontraba el presunto conductor, un joven de 26 años.

La causa se encuadra en infracción a los artículos 40 incisos d) y j) y 48 inciso w) de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal de Dolores.