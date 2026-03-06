Un año más, Horacio Burgueño será el conductor oficial de la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra

Una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra ya comienza a palpitarse en Dolores y tendrá nuevamente como conductor oficial a Horacio “Pichi” Burgueño, una de las voces más reconocidas de la radio y los escenarios de la región.

Con una extensa trayectoria en eventos culturales y festivales de toda la provincia, Burgueño volverá a poner su impronta en el escenario mayor del tradicional festival, consolidándose como una figura que ya forma parte de la identidad de la fiesta.

Desde la organización destacaron que su designación también representa un reconocimiento a los talentos locales que representan a la ciudad en distintos escenarios del país. Su voz, referente de la radio dolorense desde hace décadas, ha acompañado a generaciones de vecinos y continúa siendo una marca registrada dentro del ámbito cultural y artístico.

A lo largo de las distintas jornadas, estará acompañado por reconocidos conductores y conductoras de la ciudad, quienes aportarán su energía y profesionalismo a cada noche del festival.

El sábado 7, domingo 8 y sábado 14 compartirá la conducción con Carolina Nasif, sumando experiencia y presencia en el escenario principal.

Durante el lunes 9 y martes 10, en el marco de la peña mas grande del país, la conducción estará a cargo de Andrés Kaisser y Paola Atayro, quienes llevarán adelante esas jornadas con el estilo y dinamismo que los caracteriza.

El miércoles 11 será el turno de Daiana Díaz, quien se sumará a la conducción aportando su propuesta y experiencia, con un recorrido extenso por distintos eventos culturales y tradicionalistas.

El jueves 12, en la esperada noche de los payadores, la conducción estará a cargo de Mariángel Gabotto, reconocida voz del ámbito tradicionalista con destacadas participaciones en eventos de todo el país.

Por su parte, la noche joven del viernes 13 tendrá junto a Burgueño a Alexis Vincenti, una voz joven que viene ganando espacio en la escena dolorense y que hará su primera participación en la fiesta.

Se suma a la lista, Marcelo García, el experimentado conductor estará animando las participaciones de los artistas dolorenses.

De esta manera, la Fiesta Nacional de la Guitarra vuelve a apostar por voces locales con trayectoria, talento y compromiso, fortaleciendo la identidad cultural del evento y celebrando el profesionalismo de quienes, desde la conducción, acompañarán cada noche de esta nueva edición.