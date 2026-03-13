Tragedia en Ruta 74: un camionero perdió la vida en un choque

Un trágico accidente ocurrió en la madrugada de este viernes en la Ruta 74, a la altura del kilómetro 105, cerca de Ayacucho.

Dos camiones colisionaron de frente y, como consecuencia del fuerte impacto, uno de los conductores murió en el acto. El otro chofer, perteneciente a una empresa local de traslado de ganado, fue asistido y trasladado al hospital con golpes y heridas que no serían de gravedad.