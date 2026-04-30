TORDILLO: TRABAJOS PARA MEJORAR CALLES Y ACCESOS

Para mejorar la circulación vehicular y cuidar a nuestros vecinos, desde el Municipio realizamos tareas de mejorado y compactación de suelo en las calles de los nuevos barrios.

Estas labores consisten en el acondicionamiento del terreno, nivelación y compactado del suelo, acciones fundamentales para consolidar la calzada y garantizar una mejor transitabilidad, especialmente durante jornadas de lluvia o ante condiciones climáticas adversas.

Estas obras tienen lugar en el contexto de un plan de mantenimiento de la infraestructura urbana, el que se orienta a dar respuesta a las necesidades de los vecinos.

Los trabajos continuarán de manera progresiva en otros puntos del distrito, priorizando aquellas arterias que requieren intervención para fortalecer la circulación y el estado general de las calles.