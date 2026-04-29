Milei en el Congreso: apoyo sin matices a Adorni y duros cruces con periodistas y opositores. “chorros” y “asesinos”

El Presdiente respaldó a su jefe de Gabiente en la exposión ante los legisladores en medio de los cuestionamientos por su patrimonio. Nunca antes un mandatio lo había hecho.

El presidente Javier Milei protagonizó hoy un llamativo paso por el Congreso, donde apoyó con énfasis a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni pero además protagonizó sonoros cruces con legisladores de izquierda y, también, con los periodistas que quisieron recoger su opinión tanto a la entrada como a la salida del evento, a quienes tildó de “chorros” y de “corruptos”.

En cierto sentido, la presencia de Milei fue histórica: nunca antes un Presidente había concurrido a acompañar a su jefe de Gabinete a presentar su informe. El gesto se comprende en contacto: Adorni enfrenta una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y dádivas y Milei quiso que quedara claro que su apoyo no disminuyó por eso.

Fiel a su estilo, el Presidente se mostró enfático durante todo el tiempo que estuvo en el Palco, acompañado de su hermana, Karina Milei. Levantó pulgares y alentó a su funcionario, al rimo de los cánticos y aplausos que sus ministros -estuvieron todos- y los militantes acompañaron la exposición inicial de Adorni.

Uno de los momentos más tensos se produjo durante un cruce con Miryam Bergman y Nicolás del Caño, los diputados del Frente de Izquierda. Adorni resaltó en su discurso la alianza con Israel, y ellos le retrucaron: “¡Ustedes se abrazan con el genocida (Benjamín) Netanyahu, son cómplices!”, espetaron los legisladores, mirándolo a Milei.

Fue una crítica a la actuación de Israel en la Franja de Gaza, luego del ataque de Hamas del de octubre de 2024, y desató una respuesta fuerte de Mieli, que primero les dijo “no los escucho” y después le gritó: “ustedes son los asesinos, sus ideas mataron a 150 millones de personas”, en referencia a las ideas de la izquierda.

Milei se cruzó también con diputado Aldo Leiva (Unión por la Patria) quien, en un momento de la alocución de Adorni, se dirigió hacia el estrado con un papel en la mano. Reaccionaron de inmediato los libertarios Lilia Lemoine y Lisandro Almirón y lo atajaron. Leiva volvió a su banca, no sin mostrarle el papel a Milei: “Todo está muy claro, menos las explicaciones”, rezaba. En las bancadas oficialistas todo era algarabía. Milei se puso de pie y, con un gesto provocador, hizo un ademán con su brazo para dedicarles los aplausos que recibía a sus adversarios en las bancas. En otro pasaje hizo un gesto de corazón con sus dedos también destinado a los legisladores de la oposición.

Los cruces con la prensa

Pero dos de los momentos más tensos se vivieron a la entrada y salida de Milei, cuando se cruzó con periodistas, una relación en tensión por el cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada. “Alcanza lo que explicó Adorni, Presidente?”, le preguntaron los periodistas que lo esperaban. “¡Suficiente, chorros, corruptos!”, replicó el mandatario, y partió raudo. Antes, a la entrada, había replicado un “los corruptos son ustedes” ante una pregunta sobre Adorni.

Milei se fue del Congreso antes de que comenzara la ronda de preguntas al jefe de Gabinete y tomó toda la actividad como un desafío para todo el gobierno: antes del inicio, el gabinete el plano apareció en un video con la música de la película “Rocky” de fondo, en señal de ánimo de batalla con que entendió la ocasión.

Después, todos se apostaron en los palcos: Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior); Santiago Bausili (BCRA) y la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. También se hicieron presentes Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), y Eduardo “Lule” Menem, lugarteniente de Karina Milei. Tras bambalinas, estuvo el asesor Santiago Caputo.