Unidad 9 de La Plata: rechazan versiones de lujos y confirman que todo está registrado

Desmienten versiones sobre lujos y privilegios en la cárcel

Desde la institución aseguran que los dispositivos están registrados, las netbooks son para estudio y no se halló droga ni infraestructura irregular. Remarcan que trabajan con sobrepoblación y menos personal.

Fuentes institucionales aseguraron que el procedimiento judicial realizado en la Unidad Nº 9 de La Plata se desarrolló con total normalidad, con intervención de la Fiscalía, DDI y Policía Científica. Se garantizó Acceso pleno a las instalaciones y no hubo incidente alguno. El 31 de marzo, Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya había realizado una inspección integral con registro fotográfico, sin constatar infraestructura irregular.

Uno de los puntos más difundidos fue el de los celulares. Desde el penal aclararon que en el Pabellón 16 B hay 96 dispositivos registrados legalmente, cada uno con nombre del interno, IMEI, NRO. y DNI del familiar que lo ingresó entre otros datos de relevancia. “No son tumberos ni clandestinos, se encuentran registrados en sistemas administrativos», remarcaron. La tenencia está permitida bajo condiciones específicas de registración y control tras lineamientos pospandemia.

Sobre las computadoras secuestradas, se informó que parte de los equipos informáticos se encuentra vinculada a internos que cursan estudios universitarios, en carreras como abogacía y periodismo en la UNLP. Dentro de los dispositivos relevados existen equipos de distintas características y procedencias, incluyendo algunos asociados a programas de inclusión digital como Conectar Igualdad, así como otros de uso personal. “Se trata en muchos casos de herramientas utilizadas para el estudio y las cursadas virtuales”, señalaron fuentes precisas. Gran parte de los equipos informáticos se encontraba previamente autorizada, registrada e identificada para su utilización en el marco de actividades educativas.

También negaron la existencia de un “spa tumbero”. Asuntos Internos recorrió el penal con cámaras y peritos el pasado 31 de Marzo y no fue constatado en inspecciones oficiales. Sacaron fotos de todo el sector apuntado y no hallaron ni un rastro. ‘Es un invento total”, indicaron ante versiones sobre un «jacuzzi». Respecto a estupefacientes, afirmaron que se solicitan de manera constante operativos con binomios de canes especializados y que en el último operativo judicial no se encontró droga: se secuestraron fideos, masa de pizza y cigarrillos Red Point.

Otro punto aclarado fue la figura de “Miguel de Boe”, mencionado en algunas versiones como “abusador VIP”. Según las actas de las 54 celdas requisadas por la justicia, ese nombre no existe. “Es un personaje creado para la nota, que se aloja en un pabellón que nada tiene que ver con este”, sostuvieron.

La Unidad 9 de La Plata enfrenta un contexto de sobrepoblación: aloja arriba de 2.120 internos en una estructura prevista para 1.450. Son 700 personas más por encima de la capacidad. A eso se suma la fuga de agentes penitenciarios hacia la Policía de la Ciudad por mejores sueldos o retiros anticipados. “Los que quedan laburan al límite para mantener un sistema colapsado”, describieron.

Desde el ámbito institucional remarcaron que toda la información está a disposición de la justicia y los organismos de control. Tras el operativo se dispusieron nuevos controles y refuerzos operativos. En cuanto a los alimentos, recordaron que la provisión y distribución está a cargo de una empresa privada concesionaria, con el personal penitenciario en tareas de control y acompañamiento.

Revista La Realidad