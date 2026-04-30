Avanzaron en el Senado 16 pliegos judiciales para ocupar cargos vacantes en la Justicia

Los candidatos hicieron su defensa ante la Comisión de Acuerdos. En lo que va del año el Poder Ejecutivo ya envió 78 pliegos, incluida la prórroga del juez Carlos Alberto Mahiques. Desde UP denunciaron “abuso de autoridad” y que “la mayoría de los postulantes están vulnerando el principio de mérito”.

La Comisión de Acuerdos del Senado, a cargo del riojano Juan Carlos Pagotto, pasó a la firma este jueves un total de 16 pliegos judiciales que envió el Gobierno nacional, el cual incluye fiscales, jueces, defensores públicos y extensiones a magistrados cercanos a los 75 años, a fin de ocupar distintos cargos vacantes en el Poder Judicial.

En esta oportunidad, 15 de candidatos a magistrados y una de defensora oficial, en el inicio de un proceso que contempla cuatro audiencias públicas previstas entre hoy y el 13 de mayo, en las que se evaluarán un total de 78 pliegos.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Azul, los postulantes presentaron sus antecedentes profesionales y respondieron preguntas de los senadores, conforme al procedimiento previsto para el otorgamiento de acuerdos por parte de la Cámara alta.

El reclamo de UP: “Esto es un abuso de autoridad”

Previo a la ronda de expositores, el jefe del interbloque de UP, José Mayans, ratificó el reclamo por la composición de las comisiones: “Veo que se quedaron con todos los lugares en la mesa, en una demostración de falta de respeto por la oposición y a nuestra representación. Se van a morir de gula ustedes”.

Mayans denunció que “esta composición está viciada de nulidad. Les cuento que un 70% de la población no está de acuerdo con lo que están haciendo, crece el descontento. Esta forma patotera de hacer política de tomar comisiones, hacemos lo que queremos, afecta el sistema republicano de gobierno, el sistema democrático y la seguridad jurídica del país”.

“Ustedes decidieron tomar por asalto la comisión y eso, tarde o temprano, sale mal”, alertó y planteó la disconformidad absoluta. También, señaló que la presentación “vulnera el orden de méritos de muchas personas. Vemos que, de los 16 postulantes del Ejecutivo, solo 4 están propuestos correctamente y el resto están vulnerando el principio de mérito”.

“Hay gente que se presenta a los concursos, estudian, trabajan y tienen una consideración ante el Consejo de la Magistratura con puntajes altos por el esfuerzo, pero se los descarta y se hace un acuerdo y se postulan personas que no tienen méritos y vaya a saber con qué tratos. Esta es la justicia que están preparando. ¿A quién le deben?”, cuestionó Mayans.

A modo de ejemplo, reseñó que uno de los postulados recién aparece en una quinta terna y con un orden de mérito número 13, o sea que pasó por arriba de cuatro ternas de candidatos y de otras dos personas de su propia terna. “Otro de los postulantes está con un orden de mérito 19 y otro en una sexta terna con orden de mérito 22”, disparó, y no son los únicos casos en esta camada de postulantes.

Al finalizar, le reclamó al oficialismo que revise “lo que están haciendo”, y afirmó que “lo que hace el presidente, la hermanada del presidente, el jefe de gabinete y lo que hace el oficialismo en el Senado es abuso de autoridad”, y cerró: “Estamos en total desacuerdo con la forma autoritaria con la que se manejan y a esta chanchada que están haciendo con esta postulación”.

De la vereda de enfrente, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, retrucó: “Hay vacantes que no fueron nombradas por la oposición por una decisión arbitraria. Esta Cámara tiene representación de provincias y no haber nombrado las vacantes demuestra el intento de vaciar las comisiones”, y remató: “La impugnación que están haciendo es falsa”.

La presentación de los candidatos

El juez designado para la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal, Ricardo Santiago Lombardo, contó que lleva 40 años de trayectoria, participó en más de mil sentencias, coordina casi 300 audiencias por mes. “Resolvemos situaciones en horas, sentencias en el mismo día, mediaciones y conciliaciones”, comentó y expresó: “Aspiro al Tribunal Oral N°3 que es una vacante que esta desde hace 17 años sin cubrir y es un Tribunal que n tiene la conformidad total. Hace cinco años nombraron dos jueces. Tiene aproximadamente mil causas en trámite y la vocalía a la que aspiro tiene 500 causas en trámite. Ingresan casi 150 causas por año y se resuelven 200 causas”.

“Quiero contribuir con mi vocación a un mejor funcionamiento del Tribunal con la aplicación de la Ley Penal Juvenil que trae la oralidad, la inmediatez y la gestión que son herramientas que yo traigo de este procedimiento donde todo es rápido y hay que decidirlo”, destacó.

“Mi compromiso es aplicar las herramientas y gestionar, porque el juez no solo decide, sino que gestiono, más con esta Ley que trae muchas soluciones a la pena. No solo ser un juez que resuelva casos, sino que gestione y tener presente a los imputados menores y a la víctima”, argumentó.

A continuación, el designado como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal, Santiago Alberto Poncio, trabaja en el Poder Judicial hace 31 años y en el rol de secretario “estamos a cargo de la coordinación del Tribunal y la tramitación de las consultas con el personal policial. Un trabajo de mucha relevancia la función del Juzgado con temas de suma interés para la ciudadanía. Considero que estoy capacitado para poder llevar adelante el funcionamiento del Juzgado”.

A su turno, el juez Javier Alberto Santiso, designado para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal, expresó: “Me siento muy orgulloso por los méritos que hice para poder estar acá y considero que es el resultado de una vida dedicada a la capacitación y al trabajo dentro del Poder Judicial y, en particular, del fuero civil. Me desempeño hace más de 20 años en mi función”.

“Las últimas estadísticas dan cuenta que el Juzgado al que me postulo tiene un alto nivel de expedientes, hay mucho trabajo. Está hace más de cinco años vacante y tiene en trámite más de 5 mil expedientes. Me coloca como objetivo asumir el compromiso de llevar adelante un órgano judicial que se encuentra en un correcto funcionamiento y, de mínima, necesito mantener ese estándar y mejorarlo de forma continua. Cuento con las herramientas para ese objetivo porque conozco el funcionamiento”, fundamentó y planteó que es un “reclamo público” la demora de los trámites judiciales y manifestó que “hay que trabajar en post de mejorar esa dilación de los procesos y achicar los plazos”.

Santiso destacó la posibilidad del uso de la IA, pero remarcó que “no va a suplantar la función de un juez, la sensorialidad del contacto del juez con las partes no la suplanta. Pero la herramienta brinda la posibilidad de achicar los procesos de análisis, recopilación y elección de datos y deviene en una mejora en el rendimiento”, y cerró: “El objetivo es un mejor sistema de justicia para el ciudadano”.

En su presentación, el juez Ignacio Labadens designado para el Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal, contó que se desempeña hace más de 25 años que “me brindó herramientas para ocupar el cargo al que aspiro en el Juzgado de Menores que recibe causas con imputados menores de edad”.

Al respecto, destacó: “Es un momento importante en vista de la entrada en vigor de la nueva Ley que es acorde a los compromisos asumidos por el país al suscribir distintos instrumentos internacionales de derechos humanos y principios de la reforma constitucional”, y agregó que “es una nueva ley que va a permitir mejoras en la resolución de los casos, así como también, con mayores estándares de justicia, de equidad y celeridad”.

“La nueva Ley Penal Juvenil prevé la protección integral de los derechos de los menores considerados infractores como también de las víctimas”, expresó Labadens.

En tanto Julián Herrera, designado como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal, manifestó: “Es un honor estar en esta audiencia, el concurso que derivó en esta propuesta se inició en 2019 y verdaderamente anhelaba tener esta oportunidad. Mi objetivo es resolver los conflictos cotidianos de los justiciables en tiempos más ágiles”.

Santiago José Jaimes Munilla -juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal- contó: “En mis más de treinta años de experiencia en el Poder Judicial trabajé en el ámbito tanto provincial como nacional. Con competencia correccional y criminal que es para el cargo que vengo a esta Honorable Casa a pedir el acuerdo que manda la Constitución”. Luego, María Gloria Capanegra -jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal- consideró: “Creo que tengo una larga experiencia y la capacitación académica necesaria para asumir la función para la cual se me ha postulado, mi compromiso es con la independencia, la aplicación de la ley y la imparcialidad”.

“Valoro mucho que la Audiencia sea pública. Así debe serlo porque nos recuerda el compromiso con la ciudadanía y el sentido de nuestro trabajo del que también tenemos que rendir cuentas y demostrarlo”, expresó María Inés Reston defensora pública oficial ante los juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1.

Por su parte, Paula Fuertes – jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal- manifestó: “Significaría una enorme realización a nivel personal y profesional poder acceder a la magistratura y, como lo he hecho desde el primer día, considero que es muy importante dar a la ciudadanía un eficaz y eficiente servicio de justicia”.

En tanto, Soledad Eugenia Mariño -jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal- sostuvo: “Mi contribución es seguir por la senda de la formación, del dialogo, de mantener un ambiente ameno de trabajo y esas son las claves de la gestión. Poder optimizar el rendimiento individual para que después se vea reflejado en el trabajo de las causas”, mientras que Juan Martín Balcazar – juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 de la Capital Federal- afirmó: “Considero que puedo ejercer la magistratura porque soy una persona independiente, integra e imparcial. De acceder al cargo, voy a tener un trato equitativo y justo con todas las partes”.

Laura Fabiana Kvitko – jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 de la Capital Federal- manifestó que su objetivo “sería brindar un buen servicio de justicia, tratando cada día de ser más eficiente, eficaz y transparente en la gestión judicial, siempre teniendo como mira los principios de ética, imparcialidad, corrección e independencia”.

También expusieron Hugo Fabián Decaria (juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal), Ezequiel Javier Sobrino Reig (juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal, Germán Augusto Degano (juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal, y José Miguel Guerrero (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal).

Parlamentario