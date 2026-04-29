Merlo: acusaban de abuso a un profesor, pero ese día no estaba presente

La justicia no le pudo tomar declaración en Cámara Gesell a la menor porque los especialistas consideraron que no estaba en condiciones de ser interpelada. La acusación que enfrentó el profesor de Educación Física es por haber tocado a una menor de 5 años, en su zona genital.

La denuncia fue realizada por la madre de una niña de 5 años que asistía, al momento del hecho, al Jardín de Infantes N° 957, ubicado en la calle Guardia Vieja esquina Santa Fe de Merlo. La mujer decidió radicar la presentación en contra del profesor de Educación Física del establecimiento luego de que la nena le manifestara un ardor en la zona vaginal.

Sin embargo, hay datos objetivos: el día en que presuntamente ocurrió el abuso el profesor acusado no había ido a clases, ni la jornada anterior tampoco. Es decir, la causa sólo contaba con el testimonio de la mamá de la niña, que construyó la presentación en base a lo que obtuvo de información de esa charla con su hija, y la justicia no le pudo tomar declaración en Cámara Gesell a la menor porque los especialistas consideraron que no estaba en condiciones de ser interpelada.

Como la prueba recolectada fue nula, entonces no hay elementos para avanzar con la causa.

“Teniendo en cuenta lo dictaminado por las profesionales que han tomado contacto con la menor presuntamente damnificada es que, en cumplimiento y respeto de sus garantías, me veo obligado por imperativo constitucional a privilegiar la salud psíquica de la niña por encima de la persecución penal, al menos por el momento”, dictaminó el fiscal Hugo Ravizzini, de la UFI N° 7 de Morón.

Por ese motivo, debido a que las pruebas “resultan insuficientes” para poder avanzar con la causa, el funcionario dispuso girar las actuaciones al archivo. Ahora el docente podrá solicitar su sobreseimiento definitivo dentro de tres años de ni surgir ningún elemento que permita reabrir el caso.

El abogado Sebastián Chouela, que representa al docente acusado, consideró que a su cliente la denuncia lo perjudicó emocional y laboralmente, y que espera que este tipo de situaciones empiecen a tener consecuencias concretas.

“Por suerte hay varios proyectos de reforma de ley para agravar las penas en delitos de falsa de denuncia o de falso testimonio. En caso de que verifiquemos de ahora en más que hubo dolo o intención de perjudicar al imputado inocente, en causas que terminen en sobreseimiento o absolución firme vamos a accionar penalmente”, concluyó.

Fuente: fmradiociudad.com

https://fmradiociudad.com/contenido/716/denuncian-a-un-docente-de-merlo-por-presunto-abuso-sexual-pero-el-dia-del-hecho-