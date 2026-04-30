RICARDO MARRA REELECTO AL FRENTE DE LA BOLSA DE CEREALES

El Ing. Agr. Ricardo D. Marra fue reelecto, por unanimidad, como Presidente de la Bolsa de Cereales, en la reunión de Consejo Directivo que se llevó a cabo luego de la Asamblea General Ordinaria de la Institución.

El Presidente será acompañado en la tarea por los señores: Daniel Assef, Vicepresidente 1º; Luis Zubizarreta, Vicepresidente 2º; Carlos Galíndez, Secretario Honorario; Diego Cifarelli , Tesorero; Diego Martínez, Prosecretario y María Marta Rebizzo, Protesorera.

Previamente, la Asamblea procedió a la elección de miembros titulares y suplentes para renovar el Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas, siendo elegida por aclamación la única lista presentada e integrada por: Carlos Sinesi, Diego Lerini, Alfredo Paseyro, Sabrina Oniszczuk, Manuel Rocca, José Castelli, Sebastián Dates, Daniel Assef, Diego Martínez, Juan Pablo Di Maggio y Javier Prida como miembros titulares.

Como miembros suplentes a: Enso Soquiransky, Franco Santángelo, Andrés Iölster, Tomas Biscayart, Ruben Blanco, Carlos Fuentes Rocha, Federico Spoturno, Alejandro Berlingeri, Carlos Borla, Martín Firpo, Norberto Spatola, Juan Eiras y Federico Martinengo.

Como así también al señor Daniel Mercado como miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas y al señor Adrián Isnardo como suplente de dicha Comisión.

Durante la Asamblea de la Bolsa de Cereales se aprobaron por unanimidad la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al Ejercicio 2025