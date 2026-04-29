Encuesta nacional: 71,2% cree que es necesario un cambio de gobierno en Argentina

La consultora Zuban Córdoba, especializada en investigación de opinión pública y comunicación política, presentó los resultados de una nueva encuesta que revela un dato contundente sobre el clima social en Argentina.

*Ficha técnica*

* 1400 casos * Relevamiento: 24 al 28 de abril * Metodología: 100% CAWI * Nivel de confianza: 95% * Margen de error: ±2,62% Ante la pregunta “¿Hace falta un cambio de gobierno en Argentina?”, el resultado es claro:

* 71,2% está de acuerdo * 21% está en desacuerdo

Se trata de un nivel de consenso alto, que muestra que la idea de cambio aparece como una mayoría clara en la sociedad.

El dato cobra aún más relevancia al analizarlo por edad:

* 59,2% entre 16–30 años * 73,6% entre 46–60 años * 63,2% en mayores de 60 La demanda de cambio se presenta como un fenómeno transversal, presente en todos los rangos etarios y con niveles elevados de acuerdo.

Lejos de ser un dato aislado, la idea de cambio se repite en todos los segmentos analizados, consolidándose como una tendencia sostenida.