Crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema rechazó los recursos de los condenados

Nuevo revés judicial para los rugbiers. El jueves 30 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.

Las presentaciones habían sido realizadas por las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, quienes buscaban revertir o revisar las condenas impuestas por la Justicia bonaerense.

Sin embargo, el máximo tribunal desestimó los planteos al considerar que no se dirigían contra una sentencia definitiva o no cumplían con los requisitos formales exigidos.

En el caso de Máximo Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del homicidio, la Corte también rechazó la queja presentada por su defensa por incumplimientos técnicos en la presentación judicial.

Con esta resolución, las condenas dictadas por la Justicia provincial continúan vigentes.

Qué pena recibió cada uno de los rugbiers por el crimen

En 2024 la Cámara de Casación bonaerense ratificó las condenas a los rugbiers que asesinaron a Fernando. Las penas fueron las mismas cinco perpetuas y tres condenas a 15 años.

Quienes recibieron prisión perpetua son considerados coautores del crimen: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi.

En tanto que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados como partícipes secundarios, y recibieron una condena de 15 años de cárcel.