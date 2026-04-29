“Quiero dejarles en claro a todos que no voy a renunciar”, afirmó Adorni

Al responder a una pregunta del diputado Pablo Juliano, el jefe de Gabinete destacó: “Estoy acá dando la cara”.

Después de un segundo tramo de preguntas más punzantes por parte de la oposición, Manuel Adorni confirmó que no renunciará al cargo. “Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o voy a continuar como jefe de Gabinete quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, expresó.

Tras un cuarto intermedio, herramienta a la que se apeló antes de las respuestas de cada tanda de preguntas, el funcionario resaltó que el presidente le “confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de ministros del Gobierno más reformista de la historia”. “Es para mí un orgullo estar delante de esta tarea, porque los argentinos estaban esperando esta reforma desde hacía décadas”, continuó.

Y sumó: “Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente, porque sabemos que es posible y sabemos cómo llevarlo a cabo”.

“Usted hoy encarna una nueva defraudación. ¿Sabe cuál es la única pregunta que le cabe a usted? ¿Qué está esperando para renunciar?”, le había preguntado el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, uno de los que presentó denuncia en la Justicia contra el jefe de Gabinete.

En su intervención, el legislador observó: “Estamos viendo que se invierte la carga de la prueba, que quien tiene que ser el fusible de un gobierno hace que concurra todo su gobierno entero a apoyarlo en el Congreso”.

“Qué rápido se acostumbró a ser casta. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted asumió como vocero presidencial, sacó el traje en cuotas. Yo también. Fui al Carzalo, en la ciudad de La Plata, de donde somos los dos, y saqué el traje en cuotas, porque el tiempo de la Argentina era otro y usted venía a dar vuelta la página”, le enrostró.

Juliano también dijo: “Nos vinieron a decir que venían a terminar con la casta y nos metieron en un ajuste en donde ahora vos estás haciendo contorsionismo con tus propios números, y obligás a que la Argentina haga contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado”. Durante su discurso, el presidente de Diputados, Martín Menem, le cortó varias veces el micrófono porque se dirigió a Adorni tutéandolo y le reclamaba que lo trate de usted.

En el cierre, el diputado opositor consideró que “cuando uno no puede explicar lo obvio, lo fácil, por ejemplo, de qué y cómo vivimos, no podés terminar con la casta”. Al culminar, se acercó a Adorni y le dejó un ejemplar de la Constitución Nacional.