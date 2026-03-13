TRADICIÓN, TALENTO Y SORPRESAS: ASÍ SE VIVIÓ LA GRAN NOCHE DE LOS PAYADORES

Con el Galpón “Carlos Ramón Fernández” totalmente colmado de público, se vivió una nueva edición de la tradicional Noche de los Payadores en la Fiesta Nacional de la Guitarra, una propuesta que combina tradición, música popular y nuevas expresiones.

La velada, que propone recuperar una de las manifestaciones más emblemáticas del folclore rioplatense, el contrapunto improvisado y la poesía oral, volvió a convocar a una gran cantidad de espectadores que disfrutaron de una noche cargada de sorpresas e interacción con los artistas.

Como antesala, se proyectó sobre el escenario la película “El Asado, filosofando en décimas”, con la presencia de sus directores y protagonistas. Además, se mostraron saludos especiales enviados por figuras destacadas como el Chino Maidana y el Pato Filiol entre otros.

Las payadas fueron sorteadas en la pantalla, indicando los enfrentamientos, mientras que una ruleta digital sorteaba las temáticas a desarrollar.

La interacción con el público fue una de las de las dinámicas de la noche. Emanuel Gabotto improvisó entre la gente, con palabras que el público le iba diciendo y con el tiempo cronometrado en la pantalla.

Al igual que en cada jornada del festival, la apertura estuvo a cargo del Ballet Oficial de la Fiesta Nacional de la Guitarra, que presentó su tradicional cuadro de danza para dar inicio a la noche.

Luego pasaron por el escenario el concertista Emanuel Rodríguez y la guitarra de Trabuco González. Durante la jornada también se realizó un emotivo homenaje a Abel Ivroud, con la participación de Las Guitarras de Abel Ivroud.

Un gran momento fue la presentación del Santiagueño Lázaro Moreno con la guitarra de Guido Lizardo.

Hubo mujeres payadoras y jóvenes payadores de distintas provincias y Uruguay.

A lo largo de la velada se presentaron además destacados payadores y artistas: Araceli Argüello, Emanuel Gabotto, Nahuel Giménez, Braian Simaldoni, Miqueas Giménez, Gustavo Avello, Susana Repetto, Juan Cruz Olié, Pablo Gallastegui, Rodrigo Arzani, Aron Juárez y Leonardo Silva. La conducción estuvo a cargo de Mariángel Gabotto.

Para dar cierre a la noche, todos los payadores subieron al escenario a cantar La Guitarra de Pancho Luna, un momento muy especial que compartieron para que sea un final inolvidable.

Repentistas del mundo participaron de la transmisión en vivo, mandando mensajes y felicitaciones a la distancia.

La programación de la Fiesta Nacional de la Guitarra continúa hoy viernes 13 con la tradicional Noche Joven, que incluirá la elección de la Reina y el show principal de Roze, fenómeno musical con millones de reproducciones en plataformas digitales.

La jornada también sumará propuestas de fusión musical como cumbia, rock y cuarteto, y tendrá entre sus momentos destacados el show de Rodrigo Romero, con un homenaje al recordado “Potro” Rodrigo.

VIERNES 13 – Programación