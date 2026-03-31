SE CUMPLEN 17 AÑOS DE LA PARTIDA DE ALFONSIN

Hoy 31 de Marzo se cumplen 17 años del paso a la inmortalidad del Padre de la Democracia y Abanderado de los Derechos Humanos, el Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.

Por tal motivo la “Comisión Permanente de Homenaje” de Dolores, que encabezan Juan Carlos Valente y Carlos María Lamacchia manifiestan que adhieren a los Actos centrales de Homenaje, que se realizan en la Ciudad de Buenos Aires, hoy a las 11 horas, en el Cementerio de la Recoleta, frente al Mausoleo que guarda sus restos.

El Dr. Alfonsín estuvo muy vinculado en su faz profesional como Abogado, a nuestra Ciudad y al Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores, donde se encontraba matriculado.

Había nacido en la vecina ciudad de Chascomús el 12 de Marzo de 1.927, la que ahora lo honra declarando a “Chascomús Kilómetro 0 de la Democracia Argentina”.

Fue el integrador de la hermandad latinoamericana e inspirador del Mercosur y la democratización de nuestros países de Sudamérica.

Reconocido en el mundo entero por el Juicio a las Juntas Militares y a los máximos responsables del Terrorismo de Estado, como a los jefes guerrilleros, los que fueron condenados en juicios ejemplares y posteriormente indultados por el Presidente Menem.

Impulsó la Reforma Constitucional de 1.994 que modernizó la Constitución, creó nuevos derechos e instituciones, incorporó los Tratados Internacionales y aseguró y nos legó la Democracia para siempre