La Cámara alta aprobó los 74 pliegos judiciales

La oposición se diferenció en dos votaciones. 72 pliegos fueron aprobados por unanimidad.

Luego del cuarto intermedio de una hora, el Senado resolvió tratar los 74 pliegos judiciales con dictamen, incluido el de Verónica Michelli. Todos resultaron aprobados, pero el interbloque Popular se diferenció en dos votaciones que fue anunciado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.

El peronismo se diferenció en la votación de los pliegos de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, y en el del hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Emilio Rosatti. El resto se aprobó por unanimidad.

Como miembro informante el senador libertario Juan Carlos Pagotto señaló que todos los candidatos fueron sometidos al procedimiento que establece el reglamento y a las audiencias que “muchas veces el bloque opositor no participó”.

“Cumplieron con el trámite reglamentario y el Senado tiene que aprobar o no con las disidencias y negativa que fueron en cada pliego particular”, remarcó y cerró de forma crítica: “Respecto de las imputaciones que me hicieron las dejo para otra oportunidad, pero tomo las lecciones del derecho penal”.

A su turno, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti consideró que se trata de “un momento institucional importante” y lamentó: “Me hubiera gustado que sea más prolijo, pero lo pudimos enderezar entre todos”. En ese sentido, aclaró que su bloque no tiene integrantes en la Comisión de Acuerdos lo que calificó de “inédito por el deber de control de los actos de Gobierno que tenemos como bloque cuyo deber nos puso la ciudadanía”.

La senadora adelantó la votación de 72 pliegos por parte de su bloque porque “esto es una responsabilidad ciudadana y un entendimiento de los lugares que reclaman hace años las provincias tener a alguien que imparta justicia, investigue delitos, etc.”.

“La justicia federal extraordinaria cada es más ordinaria porque más delitos empiezan a impartirse a partir de la justicia federal porque en juzgados civiles están inundados de amparos o con cautelares contra obras sociales de salud”, alertó y remarcó que haya cámaras, tribunales o defensores designados “hace al acceso a la justicia”.

Fernández Sagasti hizo referencia al caso Agostina y ejemplificó que “el sistema ha fallado porque un tipo que tenía varias denuncias estaba suelto y luego mató a una chiquita”.

Sobre los postulantes, la senadora planteó que “hace años están concursando, no lo hicieron a partir de la asunción de este Gobierno. Vienen batallando poder asumir en los cargos”, y recordó que un total de 72 pliegos habían sido enviados por la gestión anterior y el Gobierno de Javier Milei los retiró y “los han vuelto a mandar”.

“Es una necesidad que está reclamando la sociedad”, manifestó y cuestionó: “El Presidente vivía diciendo que culpa del Senado faltaban jueces y es la primera vez que manda una tanda de candidatos”.

Al respecto, la mendocina aclaró que “votemos 72 pliegos no quiere decir que estemos de acuerdo con la política judicial. La administración y la institucionalidad de la justicia en el país está en su peor momento”. A su vez, criticó la acefalía de la Defensoría de la Nación.

En su breve intervención, el puntano Fernando Salino resaltó que la responsabilidad que asumen es “fundamental para el funcionamiento de la República”, y aclaró que es un tema “que solo incumbe al Senado”.

La lista de pliegos aprobados

Verónica Michelli, para jueza Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata

Ricardo Lombardo, juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de CABA

Nicolás Pacilio, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de CABA

Santiago Poncio, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 de CABA

Javier Santiso, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

Ignacio Labadens, juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de CABA

Julián Herrera, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°44 de CABA

Nicolás Grappasonnno, vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de CABA, Vocalía N°10

Ivana Quinteros, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°20 de CABA

Santiago Jaimes Munilla, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°59 de CABA

Emilio Faggi, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III

María Gloria Capanegra, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 de CABA

María Inés Reston, defensora pública oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N°1

Claudio Silvestri, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

Paula Fuertes, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de CABA

Soledad Mariño, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 de CABA

Carlos Cuesta, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata

Juan Martín Balcazar, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de CABA

María Julia Sosa, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3

Conjueces de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de CABA: Ramiro Fare, Claudia D’Acunto, Raúl Montesano y Adrián Hagopian

Pablo Wilk, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata

Verónica Polverini, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°7

Marcela Sasso, defensora pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA

Lucas Berlotti San Martín, defensor público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de CABA, Defensoría N°2

Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N°4

Hugo Decaría, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal

Ezequiel Sobrino Reig, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°80 de la Capital Federal

Germán Degano, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°64 de la Capital Federal

Gerardo Cacace, juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa

Santiago Quian Zavalia, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Osvaldo Pitrau, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Analía Victoria Romero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Samanta Biscardi, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Paula Castro, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F

Lucila Córdoba, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K

Walter Carnota, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala II

Fernando Strasser, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala III

Pablo Flores, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín

Laura Kvitko, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°23 de la Capital Federal

Nicolás Ceballos, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Luara Wiszniacki, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°62 de la Capital Federal

Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe

Juan Andrés Moldes, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico, Fiscalía N°1

Javier Arzubi Calvo, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Federico Novello, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de la Capital Federal

Laureano Durán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala I

Jorge Djivaris, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B

Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham

Pablo Moya, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 de la Capital Federal

Walter Rodríguez, juez del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Santa Fe

Santos Cifuentes, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°25 de la Capital Federal

Diego Allievi, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°10 de la Capital Federal

María Laura Ameri, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°3

María Agustina Boyajian Rivas, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°22

Yamile Bernan, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Carlos Parma, defensor público oficial federal del interior del país con asiento en Mendoza

Santiago Vismara, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Yael Sircovich, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

José Miguel Guerrero, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de la Capital Federal

Juan Manuel Gaset Maisonave, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín

Mariano Amaduri, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 de la Capital Federal

Santiago Saux, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela

Pablo Matkovic, juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén

Mario Ferrario, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín

Gabriela Palopoli, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°94 de la Capital Federal

María Florencia Massa, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°4

Juan Pedro Giudici, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°4

Diego Anzorreguy, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta

Leandro Gómez Constenla, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche

Diego Souto, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 de la Capital Federal

Paula Marinkovic, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°77 de la Capital Federal

Marcelo Peluzzi, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal

Sebastián Soneira, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala A

Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos