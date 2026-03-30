REUNIÓN FISCAL DE CAMARAS CON FISCALES Y FUNCIONARIOS

El 26 de marzo el Fiscal General de Dolores Dr. Diego Escoda encabezó una reunión de trabajo con todo el equipo del Ministerio Público, donde se abordaron distintos temas de gestión y se compartieron líneas de acción para el año.

En este marco, se reflexionó especialmente sobre el eje conceptual 2026 propuesto por el Procurador: el valor del conocimiento, entendido como una herramienta transformadora que reduce la incertidumbre, orienta decisiones y fortalece la acción institucional.

En ese camino, también se advirtió sobre la necesidad de recuperar el valor de la palabra como código esencial de comunicación. Su uso impreciso, su banalización o su degradación afectan directamente la calidad del entendimiento y, por ende, la construcción del conocimiento.

Finalmente, se reafirmó la importancia de construir saberes de manera colectiva, promoviendo el diálogo genuino, la claridad en la comunicación y el respeto por la palabra como pilares para una gestión más eficiente, humana y comprometida con la sociedad