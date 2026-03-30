PROGRAMA “MI HOGAR”: ENTREGA DE CERTIFICADOS DE POSESIÓN DE LOTES

En una jornada muy significativa para la comunidad, se realizó la entrega de certificados de posesión a 50 familias beneficiarias del programa “Mi Hogar”, una iniciativa destinada a facilitar el acceso al terreno propio de manera transparente y planificada.

“Este avance refleja una gestión eficiente, basada en la planificación y el cumplimiento de los compromisos asumidos desde el lanzamiento del programa”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

Las familias adjudicatarias forman parte del primer sorteo del programa, llevado adelante mediante un proceso abierto y transparente. En octubre pasado, los beneficiarios firmaron sus boletos de compra-venta, dando inicio no solo al cumplimiento de sus obligaciones, sino también a la proyección concreta de su vivienda.

Desde el municipio se remarcó el carácter solidario de la iniciativa: el aporte de cada vecino no solo contribuye a su propio proyecto habitacional, sino que también permite ampliar el alcance del programa, generando nuevas oportunidades para otras familias de la ciudad.

La entrega de estos certificados marca el inicio de una nueva etapa para los beneficiarios, consolidando el acceso al terreno y dando un paso fundamental hacia la concreción de la vivienda propia.