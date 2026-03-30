PRIMER CICLOENCUENTRO TURÍSTICO, INCLUSIVO Y SOLIDARIO EN DOLORES

La Municipalidad de Dolores invita a participar del Primer Cicloencuentro Turístico, Inclusivo y Solidario, que se llevará a cabo los días 2, 3, 4 y 5 de abril con sede en el predio de la Fiesta Nacional de la Guitarra.
El evento, organizado con fines solidarios, no tiene costo de inscripción. Como forma de colaboración, se solicita a los participantes la donación de útiles escolares, elementos de higiene personal y alimentos no perecederos.
Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta que combina turismo, inclusión y cicloturismo, con múltiples actividades recreativas, culturales y deportivas. Además, habrá música en vivo, food trucks y espacios de encuentro para compartir entre amigos y amantes de la bicicleta.
Uno de los atractivos destacados será una tarde en el Parque Termal, con entrada 2×1, ideal para disfrutar en comunidad.
La propuesta es ideal para quienes deseen conocer la ciudad de Dolores y sus alrededores de una manera diferente, promoviendo valores de solidaridad, inclusión y vida saludable.
Cronograma de actividades:
Jueves 2 de abril
• 10:00 hs: Bienvenida a cicloturistas en el predio de La Fiesta de la Guitarra. Armado de carpas y recepción de donaciones.
• Tarde: Actividades recreativas.
Viernes 3 de abril
• 10:00 hs: Curso básico de RCP.
• 12:00 hs: Almuerzo libre.
• 14:00 hs: Concentración para circuito urbano turístico, histórico e inclusivo.
• 15:00 a 18:00 hs: Salida inclusiva (duración aproximada: 3 horas).
• 19:00 hs: Taller-debate sobre discapacidad y clínica para cicloviajeros.
• 21:00 hs: Cena y fogón comunitario.
Sábado 4 de abril
• 08:00 hs: Desayuno.
• 09:00 hs: Salida de biciturismo rural.
Domingo 5 de abril
• 08 a 10hs desayuno comunitario y despedida de visitantes