PRIMER CICLOENCUENTRO TURÍSTICO, INCLUSIVO Y SOLIDARIO EN DOLORES

La Municipalidad de Dolores invita a participar del Primer Cicloencuentro Turístico, Inclusivo y Solidario, que se llevará a cabo los días 2, 3, 4 y 5 de abril con sede en el predio de la Fiesta Nacional de la Guitarra.

El evento, organizado con fines solidarios, no tiene costo de inscripción. Como forma de colaboración, se solicita a los participantes la donación de útiles escolares, elementos de higiene personal y alimentos no perecederos.

Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta que combina turismo, inclusión y cicloturismo, con múltiples actividades recreativas, culturales y deportivas. Además, habrá música en vivo, food trucks y espacios de encuentro para compartir entre amigos y amantes de la bicicleta.

Uno de los atractivos destacados será una tarde en el Parque Termal, con entrada 2×1, ideal para disfrutar en comunidad.

La propuesta es ideal para quienes deseen conocer la ciudad de Dolores y sus alrededores de una manera diferente, promoviendo valores de solidaridad, inclusión y vida saludable.

Cronograma de actividades:

Jueves 2 de abril

• 10:00 hs: Bienvenida a cicloturistas en el predio de La Fiesta de la Guitarra. Armado de carpas y recepción de donaciones.

• Tarde: Actividades recreativas.

Viernes 3 de abril

• 10:00 hs: Curso básico de RCP.

• 12:00 hs: Almuerzo libre.

• 14:00 hs: Concentración para circuito urbano turístico, histórico e inclusivo.

• 15:00 a 18:00 hs: Salida inclusiva (duración aproximada: 3 horas).

• 19:00 hs: Taller-debate sobre discapacidad y clínica para cicloviajeros.

• 21:00 hs: Cena y fogón comunitario.

Sábado 4 de abril

• 08:00 hs: Desayuno.

• 09:00 hs: Salida de biciturismo rural.

Domingo 5 de abril

• 08 a 10hs desayuno comunitario y despedida de visitantes