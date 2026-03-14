NOCHE JOVEN A PURO RITMO EN LA FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA: ROZE Y RODRIGO ROMERO HICIERON VIBRAR DOLORES

La Fiesta Nacional de la Guitarra vivió una noche llena de música y celebración durante la tradicional Noche Joven, que se llevó a cabo ayer viernes 13 y convocó a una gran cantidad de público en el Galpón Carlos Ramón Fernández.

El escenario principal vibró con la presentación de Roze, uno de los fenómenos musicales del momento, que hizo cantar y bailar a los presentes con sus canciones más populares. Desde su llegada al predio, los artistas se mostraron muy cercanos y amables con el público, generando un clima de entusiasmo que se trasladó luego al escenario.

Otro de los momentos destacados de la noche fue el show de Rodrigo Romero, quien brindó un emotivo homenaje a Rodrigo “El Potro” Bueno, interpretando algunos de los clásicos más recordados del cuarteto que hicieron vibrar al público. Además del tributo al Potro, el artista recorrió otros grandes temas del género, sumando canciones del repertorio de Walter Olmos y de La Mona Jiménez, lo que terminó de encender al público y convirtió su presentación en una verdadera fiesta cuartetera.

El talento local también tuvo un lugar importante con la participación de la Orquesta de Vientos Municipal de Dolores, el Grupo de cumbia La Ida y las bandas Miami Proyect y 12 Mundos, que aportaron rock nacional y clásicos al repertorio de esta gran noche. Además, se presentó la reconocida cantante Amorina Alday, que con el carisma y la energía que la destaca en todos los grandes escenarios que recorre, recibió una cálida respuesta del público.

Durante la jornada también se realizó la elección de la nueva Reina de la Fiesta Nacional de la Guitarra. Tras la presentación de las doce postulantes, en un momento cargado de emoción se dió a conocer a las nuevas soberanas que representarán a la fiesta durante el próximo año: Alison Maturana fue coronada como Reina, Sofía Campoya como Primera Princesa y Pilar Ortíz como Segunda Princesa.