LA PEÑA OFICIAL BRILLÓ EN LA TERCERA NOCHE DE LA 32° FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA

Durante la noche del lunes, en la tercera jornada de la Fiesta Nacional de la guitarra, se celebró la primera de las dos noches de peña oficial del festival, considerada una de las más importantes del país y uno de los grandes ejes culturales de esta edición.

Este espacio rescata y jerarquiza el valor de los ballets y grupos folclóricos, con la participación de delegaciones provenientes de numerosas localidades, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro federal donde la música, la danza y la identidad popular ocupan un lugar central.

Participaron de la noche Ballets de Dolores y de distintas localidades, que brillaron con la presentación de sus cuadros y también abajo del escenario acompañando a cada artista con la danza, en un lugar con una disposición especialmente preparada para disfrutar del baile y el clima peñero.

Ellos fueron, Ballet Tradicional de Gral. Conesa, Ballet Renacer Criollo, Ballet Danza de mi Tierra, Ballet Oficial Fiesta Nacional de la Guitarra, Ballet Reza Baile, Ballet Guarda Pampa, Ballet Bombo Legüero, Ballet Achachita, Ballet Renacer Criollo, Ballet Raíces Gauchas, Ballet Amanecer de Gral. Lavalle, Ballet Danza de mi Tierra. Se presentaron Ballets dolorenses como El Ballet Oficial de la Fiesta, Ballet Guarda Pampa y Ballet Bombo Legüero.

Además, se presentaron artistas que, con un repertorio adecuado para la ocasión, hicieron bailar y cantar a un público que nuevamente colmó el galpón de la fiesta. Ellos fueron Obdulio Giménez, Néstor Ortiz, Amigos del Camino y Foquito y la 220.

Las actuaciones especiales estuvieron a cargo de Bruno Arias y Los Chaza, artistas consagrados y con gran presencia en los mejores escenarios del país. Sus presentaciones e interacción con el público hicieron vivir un verdadero clima de fiesta y encuentro.

La programación continuará hoy martes, nuevamente en el marco de la peña más grande del país, con una nueva jornada de música y danza que promete ser inolvidable.

MARTES 10

-EL OLVIDAO INFANTO ballet

-RANCHO A PARTE ballet

-EL RESTAURADOR ballet

-DEJANDO HUELLA ballet

-AMANECER DEL SALADO ballet

-LA NICO FOLK

-BALLET OFICIAL

-GUARDA PAMPA ballet

-GIRÓN GAUCHO ballet

-LA DOS XTRES

-BALLET OFICIAL LA COSTA

-SONES

-BOMBO LEGÜERO ballet

-LAS OLVIDADAS ballet

-BALLET BALCARCE

-LOS JUÁREZ

-ATAHUALPA CAÑETE

JUANJO ABREGU