LA FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA DE DOLORES EN LAS PÁGINAS DE CLARÍN

La 32° edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra, que se realiza en la ciudad de Dolores del 7 al 15 de marzo, tuvo repercusión en medios de alcance nacional.

El tradicional evento folklórico fue destacado por el diario Clarín, que publicó una nota con detalles de la celebración, la grilla de artistas y las distintas actividades programadas.

La fiesta, uno de los encuentros culturales más importantes de la región, rinde homenaje al reconocido guitarrista dolorense Abel Fleury, figura emblemática del folklore argentino.

Durante más de una semana, el escenario principal “Estilo Pampeano” recibe a destacados artistas del folklore y la música popular, junto a una variada programación que incluye peñas oficiales, espectáculos musicales y presentaciones de artistas locales.

Entre los nombres anunciados para esta edición se destacan grupos y solistas como Los Tekis, Ahyre, Bruno Arias, Carlos Ramón Fernández y Jorge Rojas, entre otros.

Además de los espectáculos musicales, la fiesta incluye propuestas tradicionales que forman parte de su identidad, como el desfile tradicionalista por las calles de la ciudad, la feria de artesanos y gastronomía regional y la elección de la Reina Nacional de la Guitarra.