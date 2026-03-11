José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile

Se realizó en Valparaíso la ceremonia del traspaso de mando.

José Antonio Kast Rist asumió este mediodía la Presidencia de Chile en un acto que se llevó a cabo en el Congreso de esa nación.

Autoridades de Chile y visitantes ilustres de todo el mundo presenciaron el traspaso del mando y la Banda Presidencial, de Gabriel Boric, presidente saliente, a Kast. Tras las actividades protocolares, se cantó el himno y la concurrencia tributó un cerrado aplauso.

El mandatario saliente fue vivado durante toda la jornada, desde que se despidió por la mañana temprano en La Moneda y durante su desplazamiento desde Santiago hacia Valparaíso, donde se encuentra el Congreso.

Ya en la ceremonia de asunción, la concurrencia coreó: “¡Presidente, Presidente!”, en honor al nuevo mandatario, Kast, quien asume como el más votado en la historia, de acuerdo con las estadísticas.

La recepción de figuras internacionales, entre las que destacó especialmente a María Corina Machado, referente opositora de Venezuela, así como a Javier Milei, presidente de la República Argentina.

Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y en varias ocasiones captó la atención de la prensa chilena, por sus constantes saludos y movimientos antes de la ceremonia de traspaso de mando.

Declaraciones

Un hecho luctuoso empañó la jornada como fue el ataque a balazos que sufrió un carabinero en un episodio policial que se investiga, ocurrido en Puerto Varas.

Kast se refirió al hecho antes del acto de asunción -ocurrido en horas de la madrugada y protagonizado por sujetos que se hallarían en estado de ebriedad, según las declaraciones de las autoridades del orden- y prometió “mano dura” contra los delincuentes.

Boric habló más temprano y en su despedida se congratuló de haber servido al pueblo de Chile.

