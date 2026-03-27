Indemnizan a una mujer por el choque múltiple causado por humo en la ruta

La Justicia determinó que la concesionaria vial incumplió su deber de seguridad y deberá pagar una compensación a la mujer, que viajaba a diario hacia Lezama cuando ocurrió el siniestro en 2013.

Una vecina de Chascomús obtuvo un fallo favorable en la Justicia tras más de una década de litigio por el grave accidente vial que protagonizó en 2013, cuando una densa cortina de humo provocó un choque múltiple en el que estuvieron involucrados 29 vehículos en la ruta 2.

El hecho ocurrió en agosto de ese año, mientras la mujer se dirigía, como lo hacía habitualmente, hacia su lugar de trabajo en Lezama a bordo de su automóvil, un Peugeot 207. En plena traza, una nube espesa de humo —generada por la quema de pastizales en la zona— redujo drásticamente la visibilidad y desencadenó una colisión en cadena de gran magnitud.

Un accidente con graves consecuencias

Según consta en la demanda, el siniestro se produjo cerca del mediodía, en condiciones en las que la visibilidad era prácticamente nula. En ese contexto, los vehículos comenzaron a impactar entre sí, dejando como saldo múltiples heridos, importantes daños materiales y, en el caso de la conductora chascomunense, lesiones físicas de consideración.

La mujer sufrió traumatismos en piernas y cuello, además de secuelas psicológicas que afectaron su vida cotidiana. Ante la falta de respuestas en la instancia extrajudicial, decidió iniciar acciones legales para reclamar una indemnización por los daños sufridos.

El fallo: responsabilidad de la concesionaria

La causa fue tramitada en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de Dolores, donde finalmente se determinó la responsabilidad de la empresa concesionaria del corredor vial.

El juez consideró que la firma incumplió su deber de garantizar condiciones seguras de circulación, al no haber adoptado medidas preventivas frente a un riesgo previsible como la presencia de humo en rutas rurales.

En ese sentido, el fallo subrayó que situaciones como la quema de pastizales no constituyen un hecho imprevisible que exima de responsabilidad, sino que forman parte de los riesgos propios de la actividad, que deben ser monitoreados y gestionados.

Además, la sentencia descartó tanto la supuesta imprudencia de la víctima como la responsabilidad de terceros, como la empresa ferroviaria vinculada a los terrenos donde se habría originado el incendio.

Como resultado, la Justicia ordenó a la concesionaria abonar una indemnización de 7.600.000 pesos, que contempla daños materiales, desvalorización del vehículo, gastos médicos, tratamiento psicológico y daño moral, además de los intereses correspondientes. También se dispuso que la empresa asuma la totalidad de las costas del proceso.

Un precedente sobre seguridad vial

El fallo refuerza un criterio clave: el pago del peaje no solo habilita a circular, sino que implica un deber de seguridad por parte de las concesionarias, en el marco de la legislación vigente en materia de consumo.

El caso, que tuvo un fuerte impacto en la región y dejó incluso víctimas fatales, vuelve a poner en debate la responsabilidad de las empresas que gestionan rutas en la provincia y la necesidad de garantizar condiciones seguras las 24 horas.

Para la comunidad de Chascomús, la resolución no solo representa una reparación individual, sino también un antecedente que visibiliza los riesgos en rutas de la zona y la importancia de exigir mayores controles y prevención.